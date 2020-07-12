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Акинфеев: «Шутить у Слуцкого не особо получается»

12 июля 2020, 15:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» поделился мнением о главном тренере казанцев Леониде Слуцком

У кого в матче будет преимущество? Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Но действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч по большому счету не изменился со времен карьеры в ПФК ЦСКА, такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был (смеется). Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают. Сам-то он Васе Березуцкому постоянно говорил, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе (улыбается). Если серьезно, Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ. В ПФК ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой наоборот происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу.

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Все комментарии
мангo
мангo
12 июля в 22:58
"Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ..." Что он сегодня и показал уделав коротышку
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 21:42
Вы оба доказали всей европе
Великолепный
Великолепный
12 июля в 20:45
Леонид Викторович оставил яркий след в победах ЦСКА!
112910415
112910415
12 июля в 20:09
может, может, если захочет !
Footbolista
Footbolista
12 июля в 17:44
Для Слуцкого домик Игоря всегда открыт...
anfield1984
anfield1984
12 июля в 17:43
Акинфеев на редкость адекватный человек.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
12 июля в 17:23
Рубин суровая команда, будет играть как Зенит.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 16:24
Сегодня надо землю грызть.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 16:22
А Витёк и шутит мрачно,и играет в такой-же манере,а лучше всего ему удаётся агрономия.
волгодон 2
волгодон 2
12 июля в 16:17
Дзюбу Слуцкий троллил очень даже зачётно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 15:44
Леня ещё артист хороший. Цены нет ему на бровке. И все видит, каждый движняк в его сторону
Че-то много слов со стороны стана гинеровцев, перед матчем. Похвалили б/у перед разгромом? Или?).
Нет, нет. Такого не может быть, такого просто в плане нет). ЛЧ, как никак).
Посмотрим, что будет сегодня. Трагедия, или комедия в исполнение Леонида. Артист то хороший..)
красноярец
красноярец
12 июля в 15:39, ред.
Сегодня опять в
взламывать автобус.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 15:38
Слуцский во время смотался из ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 15:30
В ЦСКА непринято бывших тренеров грязью поливать.
Удачи Игорю сегодня, а Леониду в другой раз!!!
kotmyshka
kotmyshka
12 июля в 15:26
посмотрим
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 15:26
будет хорошей шуткой если вас уделают)))
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