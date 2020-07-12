Акинфеев: «Шутить у Слуцкого не особо получается»

Голкипер ЦСКА накануне матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» поделился мнением о главном тренере казанцев .

У кого в матче будет преимущество? Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Но действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч по большому счету не изменился со времен карьеры в ПФК ЦСКА , такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был (смеется). Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают. Сам-то он Васе Березуцкому постоянно говорил, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе (улыбается). Если серьезно, Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ. В ПФК ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой наоборот происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу.