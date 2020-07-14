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Конте об Эриксене: «Чем громче твоё имя, тем больше от тебя требуется»

14 июля 2020, 06:53
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал отсутствие полузащитника Кристиана Эриксена в стартовом составе команды на матч 32-го тура Серии А против «Торино» (3:1). Датский хавбек вышел на поле на 83-й минуте при счёте 3:1 в пользу «нерадзурри».

Эриксен должен поддерживать необходимый уровень и баланс. Он прогрессирует и осознаёт, что пришёл в амбициозный клуб, который многое от него требует. В Италии от вас ждут многого. Чем громче твоё имя, тем большего люди от вас ожидают.

Я работал в Англии, и тамошняя обстановка более приятная и спокойная. Эриксен предан делу и хорошо работает, но я должен принимать решения на благо «Интера».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
14 июля в 11:37, ред.
в амбициозный клуб хахаха датчанин наверное уже жалеет,что перешел из тоттенхема за трофеями хахах
Не верю 90-м
Не верю 90-м
14 июля в 09:28
Правильно сказал.
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 07:59
Хоть на чуть-чуть, но выпускать необходимо, а то зачахнет.
Василий 50
Василий 50
14 июля в 07:44
Тренера тоже касается.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 07:35
Не оправдывает надежд
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 07:35
Это правда.
beefs
beefs
14 июля в 07:26
это всем известная истина...
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 07:22
это цена которую надо платить))
shlomo
shlomo
14 июля в 07:19
Ну наверное правильно...игра команды важнее всего..
w7jh2qbt7cgj
w7jh2qbt7cgj
14 июля в 06:55
Так оно и есть
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