Конте об Эриксене: «Чем громче твоё имя, тем больше от тебя требуется»

Главный тренер «Интера» прокомментировал отсутствие полузащитника в стартовом составе команды на матч 32-го тура Серии А против «Торино» (3:1). Датский хавбек вышел на поле на 83-й минуте при счёте 3:1 в пользу «нерадзурри».

Эриксен должен поддерживать необходимый уровень и баланс. Он прогрессирует и осознаёт, что пришёл в амбициозный клуб, который многое от него требует. В Италии от вас ждут многого. Чем громче твоё имя, тем большего люди от вас ожидают.

Я работал в Англии, и тамошняя обстановка более приятная и спокойная. Эриксен предан делу и хорошо работает, но я должен принимать решения на благо «Интера».