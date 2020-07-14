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Годин: «Теперь надо побеждать в каждом матче, чтобы приблизиться к „Юве“»

14 июля 2020, 04:38
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Защитник «Интера» Диего Годин после победы над «Торино» (3:1) в матче 32-го тура Серии А прокомментировал выход своей команды на 2-ю строчку в таблице.

Игра началась не так, как мы этого ожидали. Но мы не будем оглядываться назад и о чём-то сожалеть. Вместо этого мы сделаем работу над ошибками.

У нас есть возможность остаться вторыми, и мы сделаем всё, чтобы защитить эту позицию. Теперь мы должны играть на победу в каждом матче, чтобы также приблизиться к «Ювентусу».

Будем идти от матча к матчу и в конце посмотрим, где окажемся.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
14 июля в 11:36
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    14 июля в 11:18
    Поздно пить боржоми, столько ненужных потерь очков было. В обороне наводите порядок, в каждом матче пропускаем это не в какие ворота не лезет. На одних морально-волевых скудетто не выиграть
    Арбалет
    Арбалет
    14 июля в 09:21
    Не поздно хватились?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    14 июля в 06:26
    Забудь.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 05:14
    Теперь уже поздно.
    w7u8p9jhaz3f
    w7u8p9jhaz3f
    14 июля в 04:38
    Что-то не особо верится в это
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