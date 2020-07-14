Годин: «Теперь надо побеждать в каждом матче, чтобы приблизиться к „Юве“»

Защитник «Интера» после победы над «Торино» (3:1) в матче 32-го тура Серии А прокомментировал выход своей команды на 2-ю строчку в таблице.

Игра началась не так, как мы этого ожидали. Но мы не будем оглядываться назад и о чём-то сожалеть. Вместо этого мы сделаем работу над ошибками.

У нас есть возможность остаться вторыми, и мы сделаем всё, чтобы защитить эту позицию. Теперь мы должны играть на победу в каждом матче, чтобы также приблизиться к «Ювентусу».

Будем идти от матча к матчу и в конце посмотрим, где окажемся.