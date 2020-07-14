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Рамос: «Надеюсь, отпразднуем чемпионство в четверг»

14 июля 2020, 02:33
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Гранадой» (2:1) в 36-м туре Примеры высказался о борьбе за чемпионство. Для досрочной победы в чемпионате Испании «Реалу» будет необходимо обыграть «Вильярреал» или дождаться осечки «Барселоны» в матче с «Осасуной».

Мы ещё ничего не выиграли, но вы можете видеть, как команда голодна до чемпионства. Оно в наших руках.

Нашей задачей после рестарта чемпионата было одерживать победу в каждом матче, и мы постараемся сделать это. Мы делаем более чем достаточно для завоевания титула.

Пауза в турнире позволила нам отреагировать на текущее положение и поставить перед собой цель побеждать в каждом матче. Будем надеяться, что сможем отпраздновать чемпионство в четверг.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
14 июля в 15:30
    feris1
    feris1
    14 июля в 15:21
    Дырку от бублика барсукам а не трофеи в этом сезоне.
    juvenale
    juvenale
    14 июля в 11:38, ред.
      112910415
      112910415
      14 июля в 11:05
      практически неизбежно
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      14 июля в 10:55
      В Четверг надо забирать Свое!
      feris1
      feris1
      14 июля в 09:24
      Всё в ваших руках и ногах.
      Надеюсь так и будет!
      mihaluch
      mihaluch
      14 июля в 06:07
      Может не в четверг но чемпионство от Реала не куда не уйдёт.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      14 июля в 05:38
      Скорей всего так и будет
      КЭТиК
      КЭТиК
      14 июля в 05:22
      Всё к этому идёт.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 июля в 03:11
      Реал своего не упустит.
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      14 июля в 02:47
      Так оно и будет
      cska vperiod
      cska vperiod
      14 июля в 02:43
      Я надеюсь это произойдёт именно в четверг.
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