Рамос: «Надеюсь, отпразднуем чемпионство в четверг»

Капитан «Реала» после победы над «Гранадой» (2:1) в 36-м туре Примеры высказался о борьбе за чемпионство. Для досрочной победы в чемпионате Испании «Реалу» будет необходимо обыграть «Вильярреал» или дождаться осечки «Барселоны» в матче с «Осасуной».

Мы ещё ничего не выиграли, но вы можете видеть, как команда голодна до чемпионства. Оно в наших руках.

Нашей задачей после рестарта чемпионата было одерживать победу в каждом матче, и мы постараемся сделать это. Мы делаем более чем достаточно для завоевания титула.

Пауза в турнире позволила нам отреагировать на текущее положение и поставить перед собой цель побеждать в каждом матче. Будем надеяться, что сможем отпраздновать чемпионство в четверг.