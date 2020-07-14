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Магуайр: «МЮ сделал достаточно для победы»

14 июля 2020, 02:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр дал комментарий после матча с «Саутгемптоном» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

Мы разочарованы. Мы контролировали игру и имели огромное количество возможностей закончить её. Мы были не в лучшей форме. Над многими аспектами можно было бы поработать. Но мы сделали достаточно, чтобы победить в этом матче.

Ни о какой расслабленности речи не идёт. Наша команда собрана из отличных ребят. Мы знали, что игра будет сложной, сделали достаточно для победы, но не победили. Впереди большие матчи. Надеюсь, нам удастся попасть туда, куда мы хотим.

Мы хотим бороться за трофеи. Уверен, что парни встанут, отряхнутся и пойдут дальше. Впереди большая игра [с «Кристал Пэлас»].

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Все комментарии
galem72
galem72
14 июля в 12:16
Где логика? Какое "всё"? Сделали "всё" для победы и поэтому сыграли в ничью? Может, магваю нужно было, чтоб Сатон ещё и сам себе забил, раз они "всё" сделали?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 июля в 07:45
Во втором тайме зря отдали мяч, надо было 3 мяч забить
Evilhuman
Evilhuman
14 июля в 06:42
Не достаточно...!
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:16
Счёт на табло физкульпривет!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
14 июля в 06:15
Ну как сказать....
Obdulio Varela
Obdulio Varela
14 июля в 05:17
По счёту на табло так не скажешь
Columb
Columb
14 июля в 02:09
О чем он?
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