Магуайр: «МЮ сделал достаточно для победы»

Капитан «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после матча с «Саутгемптоном» (2:2) в 35-м туре АПЛ .

Мы разочарованы. Мы контролировали игру и имели огромное количество возможностей закончить её. Мы были не в лучшей форме. Над многими аспектами можно было бы поработать. Но мы сделали достаточно, чтобы победить в этом матче.

Ни о какой расслабленности речи не идёт. Наша команда собрана из отличных ребят. Мы знали, что игра будет сложной, сделали достаточно для победы, но не победили. Впереди большие матчи. Надеюсь, нам удастся попасть туда, куда мы хотим.

Мы хотим бороться за трофеи. Уверен, что парни встанут, отряхнутся и пойдут дальше. Впереди большая игра [с «Кристал Пэлас»].