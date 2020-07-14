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Конте: «Если „Интер“ не будет доволен моей работой, я без колебаний уйду»

14 июля 2020, 05:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Торино» (3:1) в матче 32-го тура Серии А, а также высказался относительно своего будущего в миланском клубе.

Мы очень хорошо начали эту встречу. Затем случился этот угловой, после которого мы пропустили. Я нахожу поразительным тот факт, что это ошибка Самира [Ханданович], он редко их допускает. В целом же я считаю, что мы доминировали. Пропущенный гол мог заставить нас нервничать и доставить проблемы, но мы здорово с этим справились и забили свои голы.

Меня позвали в «Интер» ради трёхлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это неизбежно требует времени. Я прибыл в Милан с большим энтузиазмом и верой.

Я начал трёхлетний проект, и мой контракт рассчитан на три года, а потом, если они захотят продлить соглашение...

Я доволен, знаю, что впереди долгий путь, но мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Если все довольны работой – и я думаю, что это так, исходя из того, что мне говорят, – я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать двигаться дальше.

Если в клубе недовольны тем, что я делаю, то я без колебаний его покину.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
14 июля в 09:35
да нормальный состав у Интера и тренер не плохой,следующий сезон всё прояснит
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 09:10
Можно вздохнуть спокойно.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 07:10
Ну ещё год они потерпят.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 06:39
Не стабильно играют
Василий 50
Василий 50
14 июля в 06:32
Никто и не вспомнит.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 06:26
результат получить с этим составом непросто))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
14 июля в 06:19
Скоро придётся валить
STVA 1
STVA 1
14 июля в 06:10
Можно вещи собирать
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:08
Настоящий мужской разговор.
beefs
beefs
14 июля в 06:06
это мужской разговор...
x4mdh254n4ww
x4mdh254n4ww
14 июля в 05:43
Здесь он прав
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