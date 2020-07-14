Конте: «Если „Интер“ не будет доволен моей работой, я без колебаний уйду»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Торино» (3:1) в матче 32-го тура Серии А, а также высказался относительно своего будущего в миланском клубе.

Мы очень хорошо начали эту встречу. Затем случился этот угловой, после которого мы пропустили. Я нахожу поразительным тот факт, что это ошибка Самира [Ханданович], он редко их допускает. В целом же я считаю, что мы доминировали. Пропущенный гол мог заставить нас нервничать и доставить проблемы, но мы здорово с этим справились и забили свои голы.

Меня позвали в «Интер» ради трёхлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это неизбежно требует времени. Я прибыл в Милан с большим энтузиазмом и верой.

Я начал трёхлетний проект, и мой контракт рассчитан на три года, а потом, если они захотят продлить соглашение...

Я доволен, знаю, что впереди долгий путь, но мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Если все довольны работой – и я думаю, что это так, исходя из того, что мне говорят, – я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать двигаться дальше.

Если в клубе недовольны тем, что я делаю, то я без колебаний его покину.