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Зидан: «Осталось два матча. „Реал“ ещё ничего не выиграл»

14 июля 2020, 03:03
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Гранадой» (2:1) в матче 36-го тура Примеры.

Мои эмоции после матча? Я крикнул, потому что в футболе приходится терпеть. Это нормально, когда ты берёшь три важных очка. Я крикнул, чтобы донести до игроков то, что они показали впечатляющую игру. Я рад за них.

Мы были очень хороши в первом тайме и в обращении с мячом. Второй был не таким хорошим, благодаря нашему сопернику. Чтобы получить что-то в Ла Лиге, вы должны немного потерпеть, и мы это сделали. Мы должны гордиться этой командой. У нас осталось две игры, но мы ещё ничего не выиграли. Такова реальность, осталось разыграть ещё шесть очков. Мы хотели выиграть Ла Лигу с самого начала сезона, но пока о победе говорить рано.

Отсутствие Азара? Игрок должен быть в правильной физической форме, чтобы играть. И в данном случае Азар не был полностью готов. Ситуация немного сложная, но я надеюсь, что к четвергу он будет готов на 100 процентов, чтобы помочь команде.

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Все комментарии
ABir
ABir
15 июля в 05:59
Правильно, не расслабляться
goalaktika
goalaktika
14 июля в 09:08
Достаточно одной победы в двух оставшихся матчах
feris1
feris1
14 июля в 08:57
Зидан как всегда скромен.
За это я его уважаю.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 07:14
всё уже близко)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 06:34
А если не повезет?
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:14
Нужна одна победа или даже ничья.
112910415
112910415
14 июля в 05:20
можно праздновать
Obdulio Varela
Obdulio Varela
14 июля в 03:10
Это дело времени
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