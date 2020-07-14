Зидан: «Осталось два матча. „Реал“ ещё ничего не выиграл»

Главный тренер «Реала» дал комментарий после победы над «Гранадой» (2:1) в матче 36-го тура Примеры.

Мои эмоции после матча? Я крикнул, потому что в футболе приходится терпеть. Это нормально, когда ты берёшь три важных очка. Я крикнул, чтобы донести до игроков то, что они показали впечатляющую игру. Я рад за них.

Мы были очень хороши в первом тайме и в обращении с мячом. Второй был не таким хорошим, благодаря нашему сопернику. Чтобы получить что-то в Ла Лиге, вы должны немного потерпеть, и мы это сделали. Мы должны гордиться этой командой. У нас осталось две игры, но мы ещё ничего не выиграли. Такова реальность, осталось разыграть ещё шесть очков. Мы хотели выиграть Ла Лигу с самого начала сезона, но пока о победе говорить рано.

Отсутствие Азара? Игрок должен быть в правильной физической форме, чтобы играть. И в данном случае Азар не был полностью готов. Ситуация немного сложная, но я надеюсь, что к четвергу он будет готов на 100 процентов, чтобы помочь команде.