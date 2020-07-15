Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, как его семья пережила вторжение американских военных в Ирак.

Иракская война началась в 2003 году со вторжения сил США и их союзников в Ирак. Целью являлось свержение правительства Саддама Хусейна. Американские военные были официально выведены из страны в 2011 году. Однако после начала гражданской войны в Сирии и экспансии ИГИЛа президент США Барак Обама принял решение о возвращении американских военных формирований в Ирак в 2014 году.

Мне было всего 5 лет, поэтому помню очень немногое, но четко отложилось чувство страха. Жили в постоянном ужасе от того, что рядом идет война. Не могли выйти из дома, прятались. Это очень тяжелые воспоминания.

Моей и другим малообеспеченным иракским семьям было особенно трудно. Люди были вынуждены выходить на работу, рискуя жизнью, в противном случае есть было бы нечего. Но работать, когда идут бои в окрестностях твоего дома, не всегда возможно, поэтому иногда приходилось голодать. Помню ощущение бесконечной осады, постоянно сидели взаперти.

Я видел войну — перестрелки в жилых районах. Помню, мы сидели всей семьей в одной комнате и молились, чтобы всё это поскорее закончилось. Не было возможности уехать из-за бедности. Мы семьей договорились: «Остаемся. Выживем — выживем. Умрем — значит, умрем. Как даст Всевышний». Я действительно плохо помню те события, но был ранен мой двоюродный брат.