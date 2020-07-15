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Жиру: «Я не реализовал моменты, в которых обычно забиваю»

15 июля 2020, 07:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Нападающий «Челси» Оливье Жиру дал комментарий после матча с «Норвичем» (1:0) в 36-м туре АПЛ.

Нам нужно было набраться терпения и быстро передвигать мяч в матче с командой, которая сидела в глубокой обороне. Мы создали множество моментов, но было важно забить до перерыва. Мы должны были забить больше, так как намного больше владели мячом. Команда испытывала некоторое давление из-за того, что нужно было обязательно побеждать. Так что мы рады результату.

Я упустил несколько моментов, в которых обычно забиваю. Но, возможно, я немного потерял свою уверенность. Однако моё желание забить было сильнее, и я старался оставаться сосредоточенным. Это была отличная подача от Кристиана [Пулишича], которую я замкнул головой.

Я продолжал верить и усердно трудиться. Я очень рад, что забил и помог команде победить.

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Все комментарии
starche
starche
15 июля в 18:03
Вымучили один мяч аутсайдеру.
Эльмот
Эльмот
15 июля в 11:44
Пора валить.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 10:26
Кому забивать, если не Норвичу?
311
311
15 июля в 09:06
Всё ок, ты же Жиру, а не Роналдо!)
mihaluch
mihaluch
15 июля в 08:35
Нет ни одного игрока который реализовывал все моменты.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
15 июля в 08:28
Не понимаю критики Жиру. Человек старается, играет, забивает. А его критикуют. И ведь явных моментов он не упускал, просто не везло с некоторыми моментами. А простых моментов и не было в этой игре. Да и гол забил прекрасный и важнейший.
Удивительно читать его критику
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 08:10
Ничего необычного, что-то вроде 1:5 для Жиру норм.
tesgdhrbyyy7
tesgdhrbyyy7
15 июля в 08:05
Патамушта ты бревно
shlomo
shlomo
15 июля в 07:42
Это не есть хорошо.....старайся забивать...
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