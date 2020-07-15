Жиру: «Я не реализовал моменты, в которых обычно забиваю»

Нападающий «Челси» дал комментарий после матча с «Норвичем» (1:0) в 36-м туре АПЛ .

Нам нужно было набраться терпения и быстро передвигать мяч в матче с командой, которая сидела в глубокой обороне. Мы создали множество моментов, но было важно забить до перерыва. Мы должны были забить больше, так как намного больше владели мячом. Команда испытывала некоторое давление из-за того, что нужно было обязательно побеждать. Так что мы рады результату.

Я упустил несколько моментов, в которых обычно забиваю. Но, возможно, я немного потерял свою уверенность. Однако моё желание забить было сильнее, и я старался оставаться сосредоточенным. Это была отличная подача от Кристиана [Пулишича], которую я замкнул головой.

Я продолжал верить и усердно трудиться. Я очень рад, что забил и помог команде победить.