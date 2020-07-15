Суарес: «VAR? Мы сами упустили титул и не должны искать оправдания»

Нападающий «Барселоны» заявил, что каталонский клуб проиграл борьбу за чемпионство мадридскому «Реалу». Для победы в чемпионате Испании «сливочным» будет достаточно набрать 2 очка в двух матчах с «Вильярреалом» и «Леганесом».

— Мы должны быть самокритичны. Мы упустили чемпионство. Мы отдаём себе отчёт в том, что должны полагаться на самих себя и не искать никаких оправданий. Теперь ради нашей гордости и престижа «Барселоны» мы должны выиграть оставшиеся две встречи и затем полностью сфокусироваться на единственном трофее, за который мы ещё можем побороться – кубок Лиги чемпионов.

— Пике и президент [«Барселоны»] жаловались на VAR . Не считаете ли вы, что если бы команда играла в других матчах так же, как с «Вильярреалом», то никто бы не вспомнил о VAR ?

— Это очевидно. Мы должны были справляться с задачей в матчах, подобных игре с «Севильей» и особенно встрече в Виго [против «Сельты»], результат которой был очень серьёзным ударом, а также матчу с «Атлетико», который был сразу после этого.

Да, Жерар [Пике] и президент сделали свои заявления, но я думаю, что соперники тоже испытывали проблемы с «Атлетиком» и «Хетафе»... и пострадали [от судейства]. Так что досталось не только нам. Я считаю, что мы должны не искать так много оправданий, а быть самокритичными и трезво оценивать ситуацию.