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Суарес: «VAR? Мы сами упустили титул и не должны искать оправдания»

15 июля 2020, 06:04
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что каталонский клуб проиграл борьбу за чемпионство мадридскому «Реалу». Для победы в чемпионате Испании «сливочным» будет достаточно набрать 2 очка в двух матчах с «Вильярреалом» и «Леганесом».

— Мы должны быть самокритичны. Мы упустили чемпионство. Мы отдаём себе отчёт в том, что должны полагаться на самих себя и не искать никаких оправданий. Теперь ради нашей гордости и престижа «Барселоны» мы должны выиграть оставшиеся две встречи и затем полностью сфокусироваться на единственном трофее, за который мы ещё можем побороться – кубок Лиги чемпионов.

— Пике и президент [«Барселоны»] жаловались на VAR. Не считаете ли вы, что если бы команда играла в других матчах так же, как с «Вильярреалом», то никто бы не вспомнил о VAR?

— Это очевидно. Мы должны были справляться с задачей в матчах, подобных игре с «Севильей» и особенно встрече в Виго [против «Сельты»], результат которой был очень серьёзным ударом, а также матчу с «Атлетико», который был сразу после этого. 

Да, Жерар [Пике] и президент сделали свои заявления, но я думаю, что соперники тоже испытывали проблемы с «Атлетиком» и «Хетафе»... и пострадали [от судейства]. Так что досталось не только нам. Я считаю, что мы должны не искать так много оправданий, а быть самокритичными и трезво оценивать ситуацию.

Напомним, «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в выездном матче 32-го тура Примеры (2:2). В составе хозяев голом отличился Фёдор Смолов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
15 июля в 16:45
Сейчас барсафаны его заклюют а гном на трансфер выставит.
Wolf77785
Wolf77785 ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 15:18
королевский клуб, на то и королевский, у них хватило бюджета на всех судей!!
anyway
anyway
15 июля в 13:02
в секте ему этого не простят...
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июля в 12:08
Чемпионство упустило самолюбие Месси.
Binger
Binger
15 июля в 11:21
Это он правильно сказал.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
15 июля в 10:38
привыкли так набирать титулы ЛЛ, по 19 пенальти бить в сезоне )) вот и ноют.
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 10:35
Людоед по мужски признался а не то, что гном рассплакался про судейство.
barcamilan
barcamilan
15 июля в 09:25
какой титул, если у руля физрук уровня нумансии?
qdb2cyq6h84v
qdb2cyq6h84v
15 июля в 09:23
Не заслужили дном и компания этот титул
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
15 июля в 08:50
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    15 июля в 08:30
    Смолов внёс свой маленький вклад в чемпионскую гонку
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 08:13
    Уже просто доигрывают чемпионат.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    15 июля в 07:46, ред.
    Я не понимаю а что хочет Барселона ? Что бы судье не смотрели повторы , и не ставили чистейшие пенальти ? Только потому что его заработал Реал ?
    Barcelona
    Barcelona
    15 июля в 07:08
    Мы еще ничего не проиграли.
    Incredulous
    Incredulous
    15 июля в 07:00
    Ждём криков, что Перес проплатил интервью с Суаресом.
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 июля в 06:43
    и не стоит этому удивляться))) пришло время перемен)))
    mihaluch
    mihaluch
    15 июля в 06:32
    Что тут говорить Реал был сильней.
    STVA 1
    STVA 1
    15 июля в 06:31
    Честно сказано
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 июля в 06:08
    Сезон прошел в пустую
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