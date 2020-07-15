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Лэмпард: «„Челси“ не дал „Норвичу“ ни единого шанса»

15 июля 2020, 05:06
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ.

В идеальном случае после первого гола необходимо забивать второй и третий. Мы продолжаем упорную борьбу за место в четвёрке с «Лестером» и МЮ, и на данный момент всё находится в наших руках, в том числе и благодаря сегодняшней победе.

Мы не дали сопернику ни единого шанса, однако многое в этой игре было не идеально. Мы могли бы более быстро распоряжаться мячом, активнее менять позиции и создавать гостям больше проблем, но при этом всё же действовали надёжно в обороне и заслуженно получили три очка.

Мы полностью контролировали ход матча. Я произвёл пару замен и перевёл Аспиликуэту на другой фланг. Тренер соперника выпустил на поле Буэндиа, который крайне опасен в игре между линиями. Мы активно атаковали флангами, но я почувствовал, что пришёл момент сыграть более надёжно за счёт передач.

В середине второго тайма у нас был период в 10 или 15 минут, когда мы снова упустили контроль и слишком часто пасовали назад. Эта проблема нередко возникает в ходе наших матчей, однако сегодня мы справились с ней и уверенно довели дело до победного конца.

Мы хорошо видели момент с голом, и я восхищён движением Кристиана [Пулишича], который сумел разобраться в непростой ситуации на ограниченном пространстве и выполнить подачу в штрафную, на которую Оливье всегда готов откликнуться.

Если в атаке действует Оливье Жиру, необходимо доставлять мяч в штрафную. Важно правильно использовать его сильные стороны, и сегодня нам это удалось, благодаря чему он забил великолепный гол. Они отлично взаимодействуют, но в целом нам есть над чем работать. Сегодня много передач не доходили до адресата, тогда как обычно мы более бережно обращаемся с мячом. Тем не менее, задача на сегодня выполнена.

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Все комментарии
Glyba
Glyba
15 июля в 11:16
Челси с победой!
Foxes
Foxes ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
15 июля в 11:02
Естественно основу!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 10:33
Выдохлись, концовка будет непредсказуемая. Интересно что за состав Френки выпустит на кубок против МЮ.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
15 июля в 08:33
Тяжелый матч. Усталость даёт о себе знать
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 08:14
Странно, что только 1-0.
qtexzf73xh7k
qtexzf73xh7k
15 июля в 05:50
Так и должно было быть
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 05:10
Ничего тут удивительного
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