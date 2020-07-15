Румменигге: «Хенесс был для Рибери как второй отец, а я – как вторая мать»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о теплом отношении руководителей клуба к экс-полузащитнику , игравшему за клуб 12 лет.

Ули Хенесс был для него как второй отец, а я – как вторая мать.

Также Румменигге рассказал историю о пари с клубным юристом Микаэлем Герлингером, который говорил, что Рибери не продлит контракт с «Баварией», когда в 2010 году появились слухи об интересе к игроку со стороны «Реала».

Герлингер тогда сказал, что Франк никогда не продлит контракт. Я сразу же предложил ему пари, что Франк продлит контракт, что в итоге и произошло после еще одной нашей встречи с игроком.

Ули также поспорил, что Франк останется. На кону была отличная бутылка красного вина с юга Франции.