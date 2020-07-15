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Румменигге: «Хенесс был для Рибери как второй отец, а я – как вторая мать»

15 июля 2020, 00:25

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о теплом отношении руководителей клуба к экс-полузащитнику Франку Рибери, игравшему за клуб 12 лет.

Ули Хенесс был для него как второй отец, а я – как вторая мать.

Также Румменигге рассказал историю о пари с клубным юристом Микаэлем Герлингером, который говорил, что Рибери не продлит контракт с «Баварией», когда в 2010 году появились слухи об интересе к игроку со стороны «Реала».

Герлингер тогда сказал, что Франк никогда не продлит контракт. Я сразу же предложил ему пари, что Франк продлит контракт, что в итоге и произошло после еще одной нашей встречи с игроком.

Ули также поспорил, что Франк останется. На кону была отличная бутылка красного вина с юга Франции.

На данный момент Франк выступает за «Фиорентину»

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ dimagas2 (раскрыть)
15 июля в 14:59
так ведь и купили ) Робена
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 03:48, ред.
Интересно как делили кто папа, а кто мама
311
311
15 июля в 01:18
    dimagas2
    dimagas2
    15 июля в 00:32
    Папка,мамка купите мне братика)))
    Заброда
    Заброда
    15 июля в 00:26
    Это хорошо, когда такие родители.
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