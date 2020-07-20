Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» поздравил футболистов и болельщиков «железнодорожников» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

Поздравляю игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного еврокубка!