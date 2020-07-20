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Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в ЛЧ

20 июля 2020, 18:28

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил футболистов и болельщиков «железнодорожников» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

Поздравляю игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного еврокубка!

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Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
21 июля в 09:09, ред.
МЕЩЕРЯКОВ И кикнадзе ЛЮБЯТ ЗАСЛУГИ ПАЛЫЧА ПРИСВАИВАТЬ СЕБЕ!
jilbar
jilbar
21 июля в 01:02
За счет Семина и вышли. А дальше что?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 июля в 23:55
Было бы у ЦСКА по больше силёнок и по надёжнее защитники, Локо с Николичем не видать бы 2-го места. Почти всё преимущество созданное Палычем растеряли...
Caniggia
Caniggia
20 июля в 20:19, ред.
Палычу нужно поблагодарить Краснодар!
oFANATo
oFANATo
20 июля в 19:14, ред.
Николич чуть не потерял второе место.
В матче с ЦСКА должен сказать спасибо
Набабкину и Дивееву, если бы не эти два пенальти в ворота ЦСКА могли и проиграть.
Да и Краснодар все свое преимущество бездарно растранжирил.
Был бы Палыч такой заморочки точно не случилось бы.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 18:51
Был бы Палыч, все могло бы гораздо раньше прояснится со вторым местом.
Это его команда завоевала путевку в ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 18:47, ред.
Заслуга Палыча в этом процентов 90. Николич пришёл в готовую отлаженную команду, где каждый знает свой маневр и место на поле.
Ему нужно было лишь не испортить и внести свою изюминку.
Справедливости ради скажу, что и быки здорово облегчили жизнь Локо. Да, Локо после рестарта не проигрывал, но очков потерял много. Но Краснодар их потерял ещё больше.
Выступление в ЛЧ покажет, по двору ли пришелся Николич. Желаю ему успешного дебюта...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 июля в 18:41
Ты наверное так торопился быть первым, что невнимательно прочитал сказанное Палычем.
Он поздравил игроков и болельщиков, а не руководство клуба.
Что бы поздравить игроков, которых он и подводил к этому результату, а также болельщиков не надо набираться духу!!! Палыч и Локо едины на все времена, а такие как тёти Оли и дяди Васи как пришли, так и ушли, это вредители, их поздравлять даже не стоит.
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 18:31
Палыч это целиком и полностью твоя заслуга!!!
Так, что поздравляем и тебя!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 18:29
Хватило духу, мужик...
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