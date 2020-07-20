Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил футболистов и болельщиков «железнодорожников» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.
Поздравляю игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного еврокубка!
Ему нужно было лишь не испортить и внести свою изюминку.
Справедливости ради скажу, что и быки здорово облегчили жизнь Локо. Да, Локо после рестарта не проигрывал, но очков потерял много. Но Краснодар их потерял ещё больше.
Выступление в ЛЧ покажет, по двору ли пришелся Николич. Желаю ему успешного дебюта...
Ему нужно было лишь не испортить и внести свою изюминку.
Справедливости ради скажу, что и быки здорово облегчили жизнь Локо. Да, Локо после рестарта не проигрывал, но очков потерял много. Но Краснодар их потерял ещё больше.
Выступление в ЛЧ покажет, по двору ли пришелся Николич. Желаю ему успешного дебюта...