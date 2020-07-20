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Мещеряков: «Отдельным экспертам рекомендую еще раз посмотреть на таблицу»

20 июля 2020, 13:53

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Как говорится, результат на табло. После коронапаузы команда не проиграла ни одного матча. Отрыв от третьего места был ноль очков, а сейчас — пять. Можно сказать, что кому-то повезло, у кого-то было много травм. Я советую всем пересмотреть все наши игры. У нас тоже были потери, и с ЦСКА несколько футболистов играли на уколах. Команда мобилизована, собрана и нацелена на достижение результата. Внутренняя атмосфера очень хорошая.

Правильность смены тренера? Не хочу оценивать правильность или неправильность шагов. Отдельным экспертам, которые в последнее время высказывали много всего разного, еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу и пересмотрел бы фильм «Легенда 17», в котором журналист съел свою шляпу.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
20 июля в 19:32
это ПАЛЫЧА ЗАСЛУГА , А НЕ ВАША С КИКОМ !
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 15:23
Я эксперт и я говорю чтотнас ждёт очередной позор
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 15:10
Зря мещеряков рвёт одно место себе, Миранчу лучший бомбордир Локо забил 12 голов из которых 7 с пенальти, дальше можно не говорить, привет сухине.
dino-hsv
dino-hsv
20 июля в 14:27, ред.
за 7 матчей 6 пенальти. я бы удивился, если бы второе место упустили при таком раскладе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 14:18
Увидим что будет дальше...
Байкал-38.
Байкал-38.
20 июля в 14:15
Да уж, "экспертов" было очень много. На одно такое я ответил, интересно, что сейчас скажет Юран?
Юран: "Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА, «Локомотив» — уже не фаворит [в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов]".
Байкал-38.
11.07.2020, 09:27
Юран забыл посмотреть таблицу и календарь! Хотя ладно пусть так думает.
За адекватность
За адекватность
20 июля в 14:10
"еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу" Не забудьте порекомендовать этим отдельным экспертам посмотреть на турнирную таблицу по окончании следующего сезона. Вот тогда и расскажите о правильности решения по смене тренера и гениальности Николича. Будет более справедливо. А пока Вы со щитом.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 июля в 14:04
Председателю по осени будет конечно попроще чем Дику Беддосу - шляпу Николича ему придется есть пополам с Кикнадзе.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 14:01
Ну что же молодцы. А Палыча все равно зря уволили.
ДСА
ДСА
20 июля в 13:55
Другие на второе место вообще не тянули.
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