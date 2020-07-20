Мещеряков: «Отдельным экспертам рекомендую еще раз посмотреть на таблицу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Как говорится, результат на табло. После коронапаузы команда не проиграла ни одного матча. Отрыв от третьего места был ноль очков, а сейчас — пять. Можно сказать, что кому-то повезло, у кого-то было много травм. Я советую всем пересмотреть все наши игры. У нас тоже были потери, и с ЦСКА несколько футболистов играли на уколах. Команда мобилизована, собрана и нацелена на достижение результата. Внутренняя атмосфера очень хорошая.

Правильность смены тренера? Не хочу оценивать правильность или неправильность шагов. Отдельным экспертам, которые в последнее время высказывали много всего разного, еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу и пересмотрел бы фильм «Легенда 17», в котором журналист съел свою шляпу.