Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку в штрафной»

Полузащитник «Зенита» высказался об эпизоде с падением нападающего «Спартака» в штрафной петербургского клуба в матче 1/2 финала Кубка России.

Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было.