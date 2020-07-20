Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку в штрафной»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков высказался об эпизоде с падением нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной петербургского клуба в матче 1/2 финала Кубка России.
Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было.
Ранее спорные судейские эпизоды матча прокомментировал глава департамента судейства РФС.
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Детский сад какой то.
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Детский сад какой то.
На повторах отчётливо видно, что Соболев никого не толкает и вообще не нарушает правил, а Юрок заваливается сам
На повторах отчётливо видно, что Соболев никого не толкает и вообще не нарушает правил, а Юрок заваливается сам