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Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку в штрафной»

20 июля 2020, 17:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков высказался об эпизоде с падением нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной петербургского клуба в матче 1/2 финала Кубка России.

Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было.

Ранее спорные судейские эпизоды матча прокомментировал глава департамента судейства РФС.

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Все комментарии
4RT
4RT
20 июля в 23:36
Да Соболев просто подкинул Жиркову свою футболку! Это подстава!
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 21:59
Это ему сказали что нужно дать в эфир
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
20 июля в 21:20
В жизни еще и не такое бывает...сам в шоке)...
Evilhuman
Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
20 июля в 21:08
А вам и когда вы были сверху тоже было виднее и когда снизу виднее)), так не бывает
Footbolista
Footbolista
20 июля в 20:47
Юрок красава...представляю, что он жене плетет...
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
20 июля в 20:45, ред.
Снизу оно всегда виднее...не веришь?)...спроси у народа...
ekliziast
ekliziast
20 июля в 20:02
    Сп62
    Сп62
    20 июля в 19:29
    Свободу Юрию Жиркову! Напрасно обидили.
    oFANATo
    oFANATo
    20 июля в 19:24
    Юра врать не красиво
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июля в 18:53
    Только пенальти давали в пользу Зенита...
    Evilhuman
    Evilhuman
    20 июля в 18:34
    У спартачей особое видение и мнение с девятого места
    Aris
    Aris
    20 июля в 18:28
    Вот так все время как был плохишём, так и остался. Сопельки то подотри!
    Валерий Картошкин 1
    Валерий Картошкин 1 ответ makkie (раскрыть)
    20 июля в 18:22
    ДЗЮБА ПЫТАЛСЯ ТРУСЫ С арапченка снять.
    Al Ko
    Al Ko
    20 июля в 18:20
    уж кто кто, а Жирков врать не будет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 июля в 18:20
    Не виноватый я, он первый начал.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Детский сад какой то.
    Charismatic
    Charismatic
    20 июля в 18:09
      Columb
      Columb
      20 июля в 18:04
      Соболеву даже карточку не дали, свиньям подсуживали.
      makkie
      makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      20 июля в 18:01
      Похоже, мы разные матчи смотрели - как от такого можно завалиться в противоположную сторону, что Юра и сделал? Законы физики в помощь!
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
      20 июля в 17:56
      Соболев с Жиркова
      Смольчик
      Смольчик
      20 июля в 17:55
      Одна странная вещь, как только только судьи начинают честно судить, то спартак всегда страшно истерит и ноет, почему бы это?
      makkie
      makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      20 июля в 17:52
      А можно точнее, кто с кого пытается сорвать футболку?
      drug01
      drug01
      20 июля в 17:52
      Юра ты прав!!!!
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
      20 июля в 17:50
      А что это он изо всех сил с него футболку пытается сорвать, или Лапочкин на корпоративе объяснил, что так можно играть?
      Abverin
      Abverin
      20 июля в 17:49, ред.
      Соболев настоящий провокатор, играл грубо, почему не удалили не понятно.
      STVA 1
      STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
      20 июля в 17:43
      Выполняет указание!
      STVA 1
      STVA 1
      20 июля в 17:42
      Юра взрослый парень , но зачем это?
      makkie
      makkie
      20 июля в 17:42, ред.
      Совсем сбрендил что ли?
      На повторах отчётливо видно, что Соболев никого не толкает и вообще не нарушает правил, а Юрок заваливается сам
      Спартак Spartak
      Спартак Spartak
      20 июля в 17:41
      Рафик нэвиноват !!!
      Литейный 4
      Литейный 4
      20 июля в 17:40
      Все видели как Соболев завалил Юрца, а Жирков инстинктивно потащил за собой неадеквата. Желтую Соболеву не дали. Какой позор. Гыгыгы
      LOpp
      LOpp
      20 июля в 17:40
      На видео все прекрасно видно кто кого держал.
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