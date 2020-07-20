ГлавнаяНовости

Уткин: «Отказ от вручения „Золотого мяча“ — чистое скотство. Ну и дураки»

20 июля 2020, 16:26

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, что «Золотой мяч» не будет вручаться в этом году из-за пандемии коронавируса.

Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство.

Отменился Евро? Ну и что. Все равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до девяностых, и приз как-то вручался.

Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя.

Разумных содержательных возражений, чтоб не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет.

Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего еще. Решение может быть вызвано только этим.

Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном.

Ну и дураки.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
killerman77
killerman77 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
20 июля в 22:28, ред.
не покидает и ещё одна мысль: отчего постоянно публикуют высказывания сомнительной личности, которая не является ни журналистом, ни экс-футболистом, ни бывшим, ни нынешним спортивным чиновником, да и спортом, скорее всего, никогда не занимался. жирный блогер ? так таких в стране пруд-пруди. кто-то постоянно проталкивает эту субстанцию в сми.
denmig
denmig
20 июля в 21:14
Правильно Василий! - а то сезоны доигрывают а призы не вручают ! Бред!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
20 июля в 21:11
Мнение Василия Уткина - всего лишь мнение одного из нас, и оно имеет право на существование. Но почему - то меня постоянно не покидает мысль, что все высказывания блогера преследуют только одну цель - вызвать некий скандал, а затем вдоволь насладиться комментариями пользователей. Читать их и посмеиваться над нами.
pomor 445
pomor 445
20 июля в 20:34
Будьте умнее, не будьте, как Вася.
BARRRS
BARRRS
20 июля в 20:20, ред.
Коронаровирус нарушил форму футболистов, Все обоснованно! И он Глор реала = и друг Соловьева!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 19:25
Вася здесь прав
Garrincha58
Garrincha58
20 июля в 19:21
правильно сказал Уткин скотство ещё то, люди в таких сложных условиях играли, а их просто кинули
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 18:59
Пользуясь случаем стоит вообще уйти от этой не нужной и коррумпированной награды.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ eleven LC (раскрыть)
20 июля в 18:58
Кому нужны эти липовые чашки?
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 18:56
согласен )))))
CSKA2012
CSKA2012
20 июля в 18:48
Тем интересней кто его возьмёт в 21 году)
dzvinka
dzvinka
20 июля в 18:13, ред.
"я, конечно, идиот.."
цитаты великих уток,.. огромных.
112910415
112910415
20 июля в 17:35
малодушие и трусость
eleven LC
eleven LC
20 июля в 17:06
Отмена вручения зм это ошибка,почти все чемпионаты доиграны,лч в августе доиграют,так почему бы не вручить золотой мяч?
Killofwrath
Killofwrath
20 июля в 16:57
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    20 июля в 16:53
    Когда утки клюв скотчем замотают)
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 июля в 16:52
    Вася от жира и воняет как скот особенно в такую жару.
    Akvarel
    Akvarel
    20 июля в 16:42
    У жирного тарасовца забыли спросить.
    NGYRZ
    NGYRZ
    20 июля в 16:37
    Просто в этом сезоне Месси было явно не за что давать, вот и Франс футбол и решил слиться! Скотство со стороны журнала однозначно, так же как было и прошлом году, когда Месси получил очередной липовый золотой мяч.
    For56tas
    For56tas
    20 июля в 16:35
    Вася сошел с ума!
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    20 июля в 16:35
    Так оно и есть
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100