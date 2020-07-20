Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, что «Золотой мяч» не будет вручаться в этом году из-за пандемии коронавируса.

Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство.

Отменился Евро? Ну и что. Все равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до девяностых, и приз как-то вручался.

Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя.

Разумных содержательных возражений, чтоб не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет.

Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего еще. Решение может быть вызвано только этим.

Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном.

Ну и дураки.