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Червиченко сравнил Федуна с обиженным ребенком в песочнице

20 июля 2020, 15:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча полуфинала Кубка России между красно-белыми и «Зенитом». 

Слова Федуна? Это больше даже на истеричность похоже. Ну как представитель команды, которая отстала практически в два раза от победителя, может назвать чемпиона дутым? Разница почти в 30 очков (33 — прим.). Это похоже на обиженного ребенка, у которого в песочнице что-то отобрали. Чемпион нормальный, а кто там дутый — я не знаю.

Баннер болельщиков «Зенита»? Конечно, не сразу все поймут. Я только потом понял, о чем речь. Творчество на трибунах у всех есть. Я не думаю, что «Спартак» в этом плане отстает от «Зенита». Они тоже любят что-нибудь такое забористое нарисовать или написать. Я отношусь к этому немного по-другому нежели все: я считаю, что это элементы шоу, подогревающие интерес к футболу, как и пикирование фразами между сторонами. Я отношусь к этому с улыбкой, как к «развлекухе»: до футбола и после футбола.

Что касается футболки Ещенко, то, думаю, что это было очень глупо. Это было бы уместно, если бы «Спартак» победил. Тогда можно бы было, хотя выражение можно было помягче найти, потому что Ещенко точно не ровня Медведеву. Все-таки надо понимать: когда Федун с Медведевым пикируются — это одно, а когда Ещенко — это немного другое. У нас это как-то популярно: есть один тренер из Премьер-Лиги, который подобное на камеру орал. Это тоже элементы шоу, но немножко за гранью интеллигентности.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
20 июля в 19:24
федун ответил уже:
denmig
denmig ответ Литейный 4 (раскрыть)
20 июля в 19:03
Судейских!??? Буууухахахаххх! Если это сделать у зенита , то вы вообще в гандбол пойдёте гонять!
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ cska vperiod (раскрыть)
20 июля в 18:18
Ну тогда можно и о Гинере сказать тоже плакал,после матча с Локо,я посмотрел бы на вас как вели бы себя после такого матча
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
20 июля в 17:06
Федуна уже в футбольном союзе за балабола считают
Литейный 4
Литейный 4 ответ denmig (раскрыть)
20 июля в 17:03
Если отнять у Спартака первые 6 матчей плюс пара тройка ещё судейских, то вообще давно в Пердиве должны быть.
Evilhuman
Evilhuman
20 июля в 17:03
Да пусть федун позориться себе на здоровье, сколько ему влезет,пока он у руля мясных, такой команды считай нет
Killofwrath
Killofwrath ответ denmig (раскрыть)
20 июля в 17:00
Локо будет первым, а Спартак там же у зоны вылета
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 16:56
Тут червь прав, федун ищет в чужом глазу соринку и не видит в своём целое бревно.
nubom
nubom ответ denmig (раскрыть)
20 июля в 16:47, ред.
А если у московского спартака отнять 11 очков, подаренных маленькими москвичами, на каком месте он будет?
For56tas
For56tas
20 июля в 16:46
Очень точно все и доходчиво объяснил.
itujan
itujan
20 июля в 16:41
Киевскому сионисту спартак нужен только для отмывания денег.
Alprish
Alprish ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 16:39
    leopit
    leopit ответ denmig (раскрыть)
    20 июля в 16:37
    на первом,учи арифметику...
    denmig
    denmig
    20 июля в 16:22
    Если у зенита отнять 12 очков подаренных маленькими газпромчиками , на каком месте в ТТ он будет!???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 июля в 16:20
    Какой босс, такая и команда...
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 июля в 16:17
    А мне нравится как ведёт себя Федун! Он правда не понимает, что он унижает себя и клуб.
    Над Федуном не смеётся только ленивый.
    А Ещенко я всегда поддерживал, как никак земляк, но в такой футболке он реально глупо выглядел.
    МиХаХа
    МиХаХа
    20 июля в 16:10
    Зенит и Спартак разные весовые категории. Разные по классу команды. Зенит вчера недооценил их, играя как с аутсайдером. Вот если бы всерьёз взялись, то дежурная пятихаточка влетела бы. Не захотели обижать малышей взрослые. ))))
    LOpp
    LOpp
    20 июля в 16:04
    Посмотрел бы я на тебя, если твою команду так убивали. Клоун жирный.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    20 июля в 16:03
    Обиженный ребенок, а качает народную нефть причитая: - Моё, частное. )))))
    Литейный 4
    Литейный 4
    20 июля в 15:59
    Опозорил только себя сам предприниматель народной нефти. гыгыгы
    ДСА
    ДСА
    20 июля в 15:58
    Червь только и может, что грязь лить.
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