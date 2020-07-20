Червиченко сравнил Федуна с обиженным ребенком в песочнице

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча полуфинала Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Слова Федуна? Это больше даже на истеричность похоже. Ну как представитель команды, которая отстала практически в два раза от победителя, может назвать чемпиона дутым? Разница почти в 30 очков (33 — прим.). Это похоже на обиженного ребенка, у которого в песочнице что-то отобрали. Чемпион нормальный, а кто там дутый — я не знаю.

Баннер болельщиков «Зенита»? Конечно, не сразу все поймут. Я только потом понял, о чем речь. Творчество на трибунах у всех есть. Я не думаю, что «Спартак» в этом плане отстает от «Зенита». Они тоже любят что-нибудь такое забористое нарисовать или написать. Я отношусь к этому немного по-другому нежели все: я считаю, что это элементы шоу, подогревающие интерес к футболу, как и пикирование фразами между сторонами. Я отношусь к этому с улыбкой, как к «развлекухе»: до футбола и после футбола.

Что касается футболки Ещенко, то, думаю, что это было очень глупо. Это было бы уместно, если бы «Спартак» победил. Тогда можно бы было, хотя выражение можно было помягче найти, потому что Ещенко точно не ровня Медведеву. Все-таки надо понимать: когда Федун с Медведевым пикируются — это одно, а когда Ещенко — это немного другое. У нас это как-то популярно: есть один тренер из Премьер-Лиги, который подобное на камеру орал. Это тоже элементы шоу, но немножко за гранью интеллигентности.