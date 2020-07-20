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Созин — о критике со стороны Федуна: «Не вижу предмета разбирательств»

20 июля 2020, 14:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал критику судейства от Леонида Федуна после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Слова Федуна о том, что «Зенит» — дутый чемпион? Не понимаю, а где здесь оскорбление? Это его личное мнение, не думаю, что нужно на это обращать внимание, тем более что со стороны РФС. Он здесь никого не оскорблял, даже не намекнул на то, что хочет оскорбить. Где здесь крамола? Ну проиграли они весь чемпионат, заняли 10-е место, вылетели из Кубка, поэтому нужно что-то сказать. Он же не сказал, что все сволочи и я вас всех перестреляю. Пусть «Зенит» теперь играет в Лиге чемпионов, там не будет такого судейства. Не вижу предмета разбирательств, даже обсуждения.

Про Юрана тогда почему не спрашиваете, когда он сказал, что деньги лежат на депозите? Вот здесь какая-то ситуация должна быть, вот тут должна быть реакция РФС. Ответ Медведева, где он процитировал хоккеистов: «Посмотри на табло, дурашка»? Тоже высосано из пальца. Он вообще ничего не говорил. Нужно читать только молитву? Нет даже предмета для обсуждения.

Народная команда проиграла турнир, да, будут жаловаться на судейство. Были, наверное, какие-то недостатки, нужно спрашивать у Кашшаи. Почему он вам ничего не отвечает? Мне непонятно, где его высказывания, если есть недовольные судейством. Егоров отвечал, а он чего молчит?

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Все комментарии
112910415
112910415
20 июля в 18:33
флегматичный Созин не видит оскорбления в словосочетании "дутый чемпион" - тут и нет оскорбления
leopit
leopit
20 июля в 15:48
А мы болеем за Зенит,и нам это нравится!!
zeni
zeni
20 июля в 15:47
Опять свинки не довольно..и так десятилети уже..привыкли..
galem72
galem72
20 июля в 15:35
    Литейный 4
    Литейный 4
    20 июля в 15:31
    Федун не хозяин, а как базарная баба. Не его это футбол. Качал бы дальше народную нефть и не вмешивался в дела футбольные. Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 июля в 15:25
    дюков за все отвечает, за дутый пузырь
    RIR68
    RIR68
    20 июля в 15:21
    Дзюба надул весь Зенит, а показали только Азмуна)
    Кот- Бегемот
    Кот- Бегемот
    20 июля в 15:08
    Чистейшая победа без всяких намёков на предвзятость. Это Соболева надо было удалять.
    FROLL 001
    FROLL 001
    20 июля в 14:59
    Вообще чисто отсудили. Наоборот надо Зениту предъявлять претензии.
    Yurza
    Yurza
    20 июля в 14:54
      swift stream
      swift stream
      20 июля в 14:45
      Федун развалил спартак до основания, надо же ему как-то оправдываться.
      starche
      starche
      20 июля в 14:43, ред.
      Феде пора на завалинку - там можно и нестриженым валяться и бубнить, что угодно. Нытье мяса всем уже осточертело.
      Abverin
      Abverin
      20 июля в 14:43
      Человек, постоянно жалующийся, вначале вызывает сочувствие, а со временем полное отвращение.
      cska vperiod
      cska vperiod
      20 июля в 14:32
      То есть созин официально признаёт, что судьи зениту подсуживают.
      oFANATo
      oFANATo
      20 июля в 14:31
      LOpp
      LOpp
      20 июля в 14:27
        nubom
        nubom ответ dino-hsv (раскрыть)
        20 июля в 14:22
        ... на soccer-е?
        dino-hsv
        dino-hsv
        20 июля в 14:20
        "Пусть «Зенит» теперь играет в Лиге чемпионов, там не будет такого судейства"

        у кого-то завтра будет плотный день на сайте по поиску работы :)
        4RT
        4RT
        20 июля в 14:15
        Ваша Кашшая по русски ни хрена не понимает ,кроме кулака в рыло
        Columb
        Columb
        20 июля в 14:13
        Это так и есть.
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