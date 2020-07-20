Созин — о критике со стороны Федуна: «Не вижу предмета разбирательств»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал критику судейства от Леонида Федуна после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Слова Федуна о том, что «Зенит» — дутый чемпион? Не понимаю, а где здесь оскорбление? Это его личное мнение, не думаю, что нужно на это обращать внимание, тем более что со стороны РФС . Он здесь никого не оскорблял, даже не намекнул на то, что хочет оскорбить. Где здесь крамола? Ну проиграли они весь чемпионат, заняли 10-е место, вылетели из Кубка, поэтому нужно что-то сказать. Он же не сказал, что все сволочи и я вас всех перестреляю. Пусть «Зенит» теперь играет в Лиге чемпионов, там не будет такого судейства. Не вижу предмета разбирательств, даже обсуждения.

Про Юрана тогда почему не спрашиваете, когда он сказал, что деньги лежат на депозите? Вот здесь какая-то ситуация должна быть, вот тут должна быть реакция РФС . Ответ Медведева, где он процитировал хоккеистов: «Посмотри на табло, дурашка»? Тоже высосано из пальца. Он вообще ничего не говорил. Нужно читать только молитву? Нет даже предмета для обсуждения.

Народная команда проиграла турнир, да, будут жаловаться на судейство. Были, наверное, какие-то недостатки, нужно спрашивать у Кашшаи. Почему он вам ничего не отвечает? Мне непонятно, где его высказывания, если есть недовольные судейством. Егоров отвечал, а он чего молчит?