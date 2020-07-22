Ибрагимович о продлении контракта Пиоли: «Каждый день узнаёшь что-то новое»

Нападающий «Милана» поделился впечатлениями от победы над «Сассуоло» (2:1) в матче 35-го тура Серии А, в котором форвард отметился дублем, а также прокомментировал новость о том, что миланский клуб продлил контракт с главным тренером . Пресс-служба «россонери» сообщила об этом вскоре по окончании матча.

Мы выиграли трудный матч у команды, которая играет в хороший футбол, но мы пришли за победой. Мы делаем красивые вещи, но сезон ещё не закончен. Мы всё ещё боремся за нашу цель. Мы хотим занять пятое место, хотя квалификация [Лиги Европы] – это тоже неплохо.

Моё будущее? У меня осталось ещё три игры и 10 дней в клубе, но никто ничего мне не говорил, и я не ожидаю большего.

Я ничего не знал [о продлении контракта с Пиоли]. Каждый день узнаёшь что-то новое.

Я продолжаю работать. Команда хорошо себя чувствует. Таблица говорит о том, что с момента моего прихода сюда мы должны быть вторыми.