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Ибрагимович о продлении контракта Пиоли: «Каждый день узнаёшь что-то новое»

22 июля 2020, 02:22
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от победы над «Сассуоло» (2:1) в матче 35-го тура Серии А, в котором форвард отметился дублем, а также прокомментировал новость о том, что миланский клуб продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли. Пресс-служба «россонери» сообщила об этом вскоре по окончании матча.

Мы выиграли трудный матч у команды, которая играет в хороший футбол, но мы пришли за победой. Мы делаем красивые вещи, но сезон ещё не закончен. Мы всё ещё боремся за нашу цель. Мы хотим занять пятое место, хотя квалификация [Лиги Европы] – это тоже неплохо.

Моё будущее? У меня осталось ещё три игры и 10 дней в клубе, но никто ничего мне не говорил, и я не ожидаю большего.

Я ничего не знал [о продлении контракта с Пиоли]. Каждый день узнаёшь что-то новое.

Я продолжаю работать. Команда хорошо себя чувствует. Таблица говорит о том, что с момента моего прихода сюда мы должны быть вторыми. 

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июля в 02:48
Это весьма любопытно
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 02:35
А как ты хотел???
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