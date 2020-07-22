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Артета о результатах «Арсенала»: «Нам нужно сокращать этот разрыв»

22 июля 2020, 02:09
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ.

«Вилла» отдала все свои силы, а нам, возможно, немного не хватало свежести. Поздравляем «Виллу», на них оказывалось огромное давление, но они всё равно смогли победить. У нас было несколько хороших подходов, но не получалось доставить мяч.

Физически и эмоционально это была очень изнурительная неделя, но я увидел команду, которая хотела биться до конца. Я не разочарован настроем – я знаю, какие аспекты игры нам нужно улучшить. Мы это сделаем.

Мы вне топ-6 впервые за 25 лет? Это говорит о том, что отрыв не врёт. Нам нужно его сокращать.

Баннер «За Артету, Кронке — вон»? Я чувствую полную поддержку Кронке, совета директоров и спортивного директора. На сто процентов. Болельщикам следует поверить моим словам.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
22 июля в 06:33
Вот когда купишь пару топов, тогда мы проверим в поддержку кронке.Но однозначно Артета задумал перестройку ,убрав озила,патлатого и задвинуты глубоко сократиса
ДСА
ДСА
22 июля в 05:39
Похоже Астон Виллу выручают.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
22 июля в 02:53
Артете еще расти. Обыгрывать Пепа и пролетать лузерам с подвала таблицы. Но справедливости ради, состав у Арсеналя просто 39.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 02:19
Да ужж, плохенько выступили.
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 02:19
Давно пора сокращать
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