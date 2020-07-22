Артета о результатах «Арсенала»: «Нам нужно сокращать этот разрыв»

Главный тренер «Арсенала» дал комментарий после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ .

«Вилла» отдала все свои силы, а нам, возможно, немного не хватало свежести. Поздравляем «Виллу», на них оказывалось огромное давление, но они всё равно смогли победить. У нас было несколько хороших подходов, но не получалось доставить мяч.

Физически и эмоционально это была очень изнурительная неделя, но я увидел команду, которая хотела биться до конца. Я не разочарован настроем – я знаю, какие аспекты игры нам нужно улучшить. Мы это сделаем.

Мы вне топ-6 впервые за 25 лет? Это говорит о том, что отрыв не врёт. Нам нужно его сокращать.

Баннер «За Артету, Кронке — вон»? Я чувствую полную поддержку Кронке, совета директоров и спортивного директора. На сто процентов. Болельщикам следует поверить моим словам.