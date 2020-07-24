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Шмейхель: «Я сочувствую Де Хеа, каждый проходит через трудные периоды»

24 июля 2020, 08:52

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился мнением об игре своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который в последнее время сталкивается с критикой из-за невзрачных выступлений.

Это трудная работа, и вы должны понимать, что никогда не были на месте вратаря. Говорю это абсолютно без неуважения к журналистам или экспертам.

Вы классифицируете моменты как ошибки, и есть вещи, которые иногда бросаются в глаза, но часто этот рассказ может быть создан вокруг одного лишь вратаря. Они рассказывают свои образованные мнения о вратарях. О положении их рук, положении ног, технические вещи, которые иногда довольно неправильны для вратаря.

Это довольно опасное дело, потому что внезапно оно начинает набирать обороты, и для кого-то вроде Давида это становится плохо. Я действительно сочувствую ему, потому что он был невероятным в течение стольких лет, и каждый вратарь проходит через периоды [плохой формы].

На данный момент Давид Де Хеа все еще является вратарем мирового класса. Это позиция одного человека, и вы просто не можете ошибаться, потому что вас сразу начнут уничтожать.

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ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
24 июля в 10:59
после провала со сборной в 2018 у него проблемы начались
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
24 июля в 10:40
Переход в Реал тут не причем, он потом при Моуриньо провел 2 топовых сезона
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
24 июля в 10:13, ред.
После сорвавшегося перехода в Реал , потерял мотивацию , играет тупо за бабки , и по настроению . МЮ сделал хуже только себе
beefs
beefs
24 июля в 09:10
а что времена такие, да и возраст...
For56tas
For56tas
24 июля в 09:03
Тут ничего не поделаешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 08:54
Кому щас легко?
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