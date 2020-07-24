Шмейхель: «Я сочувствую Де Хеа, каждый проходит через трудные периоды»

Голкипер «Лестера» поделился мнением об игре своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» , который в последнее время сталкивается с критикой из-за невзрачных выступлений.

Это трудная работа, и вы должны понимать, что никогда не были на месте вратаря. Говорю это абсолютно без неуважения к журналистам или экспертам.

Вы классифицируете моменты как ошибки, и есть вещи, которые иногда бросаются в глаза, но часто этот рассказ может быть создан вокруг одного лишь вратаря. Они рассказывают свои образованные мнения о вратарях. О положении их рук, положении ног, технические вещи, которые иногда довольно неправильны для вратаря.

Это довольно опасное дело, потому что внезапно оно начинает набирать обороты, и для кого-то вроде Давида это становится плохо. Я действительно сочувствую ему, потому что он был невероятным в течение стольких лет, и каждый вратарь проходит через периоды [плохой формы].

На данный момент Давид Де Хеа все еще является вратарем мирового класса. Это позиция одного человека, и вы просто не можете ошибаться, потому что вас сразу начнут уничтожать.