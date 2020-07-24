Блохин — о назначении Луческу в «Динамо Киев»: «Это плевок мне в душу»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал назначение в команду , который ранее возглавлял «Зенит» и «Шахтер».

Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.

Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и все остальное.

Я считаю, это плевок. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы.

Буду ли я болеть за «Динамо» Луческу? Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю: это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо» – это плевок, просто плевок.

Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно – только не он. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу.

Суркис работает в «Динамо». Наверное, есть традиции какие-то. Он же за время президентства говорит о традициях, связи поколений, Лобановском. А тут приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки.

А он какой-то иностранец, извините меня, и рассказывает о «Динамо», за которое я всю жизнь играл, тренировал. Удачно или нет – другой вопрос. Но я играл, тоже добивался славы с «Динамо» и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне?

Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно.

Может ли динамовское сообщество как-то повлиять на решение? Да нет, это уже принятое решение. Тем более такие деньги. Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. Ну 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги – непонятно кому, чего. Дай бог ему здоровья. Я в шоке, честно.