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Блохин — о назначении Луческу в «Динамо Киев»: «Это плевок мне в душу»

24 июля 2020, 08:21

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал назначение в команду Мирчи Луческу, который ранее возглавлял «Зенит» и «Шахтер».

Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.

Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и все остальное.

Я считаю, это плевок. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы.

Буду ли я болеть за «Динамо» Луческу? Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю: это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо» – это плевок, просто плевок.

Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно – только не он. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу.

Суркис работает в «Динамо». Наверное, есть традиции какие-то. Он же за время президентства говорит о традициях, связи поколений, Лобановском. А тут приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки.

А он какой-то иностранец, извините меня, и рассказывает о «Динамо», за которое я всю жизнь играл, тренировал. Удачно или нет – другой вопрос. Но я играл, тоже добивался славы с «Динамо» и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне?

Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно.

Может ли динамовское сообщество как-то повлиять на решение? Да нет, это уже принятое решение. Тем более такие деньги. Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. Ну 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги – непонятно кому, чего. Дай бог ему здоровья. Я в шоке, честно.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 21:31
Блохин говорит о неуважении Суркиса к славной истории киевского "Динамо". Как никогда он прав. В данном случае личные качества Олега не играют никакой роли.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 20:53
Ну... не смотрел тот ЧМ
Не могу сказать как они играли
Может на везении
Я в тот ЧМ в армии как раз служил
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 июля в 16:49
Его конечно понять можно, но эта злость его самого сожрёт изнутри. Отпусти и жди когда тот рухнет.
Asper
Asper
24 июля в 15:51
Это затея типа работы Клафа в Лидсе походу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ R.Carlos. (раскрыть)
24 июля в 14:59
Видели как они тогда играли,тренера других сборных удивлялись смешной,тупой тактике Блохина,сам он на самом деле очень плохой человек.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 13:31
Хотя как человек - это да
Высокомерие злоба злость какая то
R.Carlos.
R.Carlos. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 13:30
Никудышний тренер сб.украины довел до 1/4 финала ЧМ
nikot
nikot
24 июля в 12:05
Да ладно,вон мясной зюба капитанит в Зените и налаживает команду и ничего терпят!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
24 июля в 11:56
Блохин высокомерный завистливый типсон,из зависти говорит.тренер сам никудышный.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Литейный 4 (раскрыть)
24 июля в 11:55
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Сергей19 (раскрыть)
    24 июля в 11:53
    Его Зенит был на голову сильнее Манчини и Семака. Не продай перед его назначением халка и витселя многого бы достиг
    Ravshan878
    Ravshan878
    24 июля в 11:44
    Олег Блохин правду говорить. Протасов, Литовченко, Лужный, Михайличенко Демяненко целый полк. Господин Суркис откройте глаза.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    24 июля в 11:18
    Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил

    :)))
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    24 июля в 11:17
    Здесь он прав
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    24 июля в 11:12
    Бедный Луческу. Видимо опять будет трясти головой и разговаривать сам собой, как было у бомжей).
    Сергей19
    Сергей19
    24 июля в 10:57
    Мне кажется он уже никаких результатов не покажет. Зенит явный пример.
    Знатог
    Знатог
    24 июля в 10:55
    Лучше ничего не нашли? Али гривен не хватает?
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    24 июля в 10:50
    Олега можно понять, к сожалению сегодня преданность клубу, его болельщикам, традициям уже давно не в чести. таковы современные реалии футбола: где больше платят там и играют, работают
    Caniggia
    Caniggia
    24 июля в 10:48
    Это даже не плюнули, это просто взяли и наср...ли в душу!
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    24 июля в 10:48
    Так это плевок или нет? А то о плевке ничего не сказано в тексте)
    eleven LC
    eleven LC
    24 июля в 10:47
    Блохина можно понять,Луческу в Динамо Киев это как Гвардиола в Реале или Зидан в Барселоне!
    NGYRZ
    NGYRZ
    24 июля в 10:41
    Луческу выезжал в Шахтере за счет бразильцев, в Динамо их мало или вообще по моему нет, так что большой вопрос сможет ли Мирча.
    dzvinka
    dzvinka
    24 июля в 10:35, ред.
    сухая выжимка:
    "мне плевать, это плевок, это плевок, мне плевать, но дай Бог чтобы улучшил, но мне плевать, я Динамо - удачно или нет, другое дело, но это плевок, такие деньги... мне бы такие деньги.."

    п.с. традиций динамо уже давно нет, они мертвы, что мертво - умереть не может. плевать!
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 10:27
    это гораздо больше и хуже))))) но ты держись)))
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    24 июля в 10:25
    Попал Луческу. Шахтёр не простит.
    mat73
    mat73
    24 июля в 10:10
    Обиделся крепко, чувствуется!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    24 июля в 10:04
    Да просто Суркиса заставили новой власти отмароженные. А Блохину Респект. Столько лет отыгравшему за динамо и Сборную Союза.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    24 июля в 09:59
    Это плевок, плевок, плевок, просто плевок! Как можно такой плевок! Ну плевок же! Просто наплевательский плевок! Прям плевок!
    minai
    minai
    24 июля в 09:55
    Блохин - настоящий динамовец, и видно, что человек на грани.
    STVA 1
    STVA 1
    24 июля в 09:11
    Суркиса конечно трудно понять. Да и на мнение Блохина ему плевать я думаю.
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