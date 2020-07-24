Индзаги: «Мы в „Лацио“ хотим, чтобы Иммобиле выиграл „Золотую бутсу“»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Кальяри» (2:1) поделился мнением об игре форварда своей команды Чиро Иммобиле, который забил победный гол и возглавил гонку бомбардиров Серии А.
Мы хотим, чтобы он выиграл «Золотую бутсу». Будет непросто сделать это, но мы попытаемся ему помочь еще и потому, что Луис Альберто – лучший по ассистам.
Что касается матча, то честно говоря, несмотря на неудобство, я сегодня был спокоен. У меня были игроки на скамейке запасных, которые могли изменить ход матча.
А весь мир думает, что только один Роналду этого хочет, и что только у одного Роналду его команды думают, чтобы он выиграл золотую бутсу!
А Месси, Имобиле, Левандовски и прочие вообще не порятся по этому поводу.
А весь мир думает, что только один Роналду этого хочет, и что только у одного Роналду его команды думают, чтобы он выиграл золотую бутсу!
А Месси, Имобиле, Левандовски и прочие вообще не порятся по этому поводу.