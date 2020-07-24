ГлавнаяНовости

Индзаги: «Мы в „Лацио“ хотим, чтобы Иммобиле выиграл „Золотую бутсу“»

24 июля 2020, 08:08
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Кальяри» (2:1) поделился мнением об игре форварда своей команды Чиро Иммобиле, который забил победный гол и возглавил гонку бомбардиров Серии А.

Мы хотим, чтобы он выиграл «Золотую бутсу». Будет непросто сделать это, но мы попытаемся ему помочь еще и потому, что Луис Альберто – лучший по ассистам.

Что касается матча, то честно говоря, несмотря на неудобство, я сегодня был спокоен. У меня были игроки на скамейке запасных, которые могли изменить ход матча.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
24 июля в 11:12
ну если Роналду будет продолжать лупить в воробьев и вратарей,то выиграет Иммобиле
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 10:29
и продолжайте хотеть))) но все знают кто получит))
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 08:29
Желание хорошее но гном будет возражать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 июля в 08:24
Это практески не осуществимо, но желание похвально.
NGYRZ
NGYRZ
24 июля в 08:22
Да ты что говоришь?!

А весь мир думает, что только один Роналду этого хочет, и что только у одного Роналду его команды думают, чтобы он выиграл золотую бутсу!
А Месси, Имобиле, Левандовски и прочие вообще не порятся по этому поводу.
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 08:20
Нужно договариваться с соперниками.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
24 июля в 08:19
Пусть ему повезет!
DEIVID
DEIVID
24 июля в 08:18
У Юве больше шансов на пенальти.
Izmar
Izmar
24 июля в 08:11
Иммобиле только удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 08:09
Все хотят бутсу...
Cir Braun
Cir Braun
24 июля в 08:08
Это хорошее желание.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100