Алиев: «Сочувствую болельщикам киевского „Динамо“»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал приход Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.
Я не ожидал этого назначения. И точно не ожидал такого от Игоря Суркиса. Я к Луческу хорошо отношусь, но пусть Игорь Михайлович вспомнит, что Луческу говорил о «Динамо».
Это плевок Суркиса в лицо заядлым болельщикам клуба. Но это мое личное мнение. Суркис может много и красиво говорить о том, как сильно он переживает о клубе. Если бы он реально переживал, то этого назначения бы не было. Болельщикам я сочувствую и прошу, чтобы они не бросали клуб.