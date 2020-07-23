Алиев: «Сочувствую болельщикам киевского „Динамо“»

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал приход на пост главного тренера киевлян.

Я не ожидал этого назначения. И точно не ожидал такого от Игоря Суркиса. Я к Луческу хорошо отношусь, но пусть Игорь Михайлович вспомнит, что Луческу говорил о «Динамо».

Это плевок Суркиса в лицо заядлым болельщикам клуба. Но это мое личное мнение. Суркис может много и красиво говорить о том, как сильно он переживает о клубе. Если бы он реально переживал, то этого назначения бы не было. Болельщикам я сочувствую и прошу, чтобы они не бросали клуб.