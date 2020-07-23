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Алиев: «Сочувствую болельщикам киевского „Динамо“»

23 июля 2020, 18:42

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал приход Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

Я не ожидал этого назначения. И точно не ожидал такого от Игоря Суркиса. Я к Луческу хорошо отношусь, но пусть Игорь Михайлович вспомнит, что Луческу говорил о «Динамо».

Это плевок Суркиса в лицо заядлым болельщикам клуба. Но это мое личное мнение. Суркис может много и красиво говорить о том, как сильно он переживает о клубе. Если бы он реально переживал, то этого назначения бы не было. Болельщикам я сочувствую и прошу, чтобы они не бросали клуб.

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Все комментарии
kella
kella
24 июля в 07:24
Все верно! Зажрались! К Динамо давно надо было приставить румына с нагайкой чтобы хорошо играли!
112910415
112910415
24 июля в 07:18
большая загадочная загадка
Binger
Binger
24 июля в 00:50
Xороший тренер, работает где хорошо платят.
CSKA2012
CSKA2012
23 июля в 23:08
Это тоже самое что в ЦСКА пришел Карпин тренить, только одно но Карпин как то засветился в структуре ЦСКА а вот луческо это просто гастролёл ему не важны цвета клуба главное чтобы платили исправно.
311
311
23 июля в 23:01
Теперь пусть Ахметов послушает!)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
23 июля в 20:05
А зачем рагульне футбол? Скоро их поделят- румыны, венгры, поляки, и даже негде будет играть.....
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 19:02
всё решает бабол))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 19:01
Типа алиев переживает за динамо киев, туда в принципе никто другой и не придёт.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
23 июля в 18:56
Нытья теперь не переслушают
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
23 июля в 18:55
посмотрю на глоров дк, когда Луческу впервые со времён Реброва выведет клуб в группу ЛЧ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 июля в 18:44
Он ( Луческу) не только с ярмарки давно приехал, но и является трижды сбитым летчиком, которого еще из госпиталя не выписали. Неужели Суркис никого поприличнее не нашел?
mihaluch
mihaluch
23 июля в 18:44
можно это забыть
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 18:42
Алиев точно сказал
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