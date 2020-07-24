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Тиаго Силва: «Я не хотел уходить из ПСЖ, это не моё решение»

24 июля 2020, 08:36

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал уход из клуба по окончании сезона.

У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю [это решение] и буду уважать его до конца.

Больше никаких дискуссий [о моем будущем] не будет. Леонардо (спортивный директор ПСЖ) уже пообщался с прессой. Я не хочу, чтобы сейчас об этом говорили. Я понимаю эту тему, ваше желание знать, что происходит, но сейчас не время говорить об этом.

Бразильский футболист покинет ПСЖ по окончании текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 

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barcamilan
barcamilan
24 июля в 11:50
а чье же решение?
Legend 6
Legend 6
24 июля в 08:52
Теперь можно и домой, в Динамо.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 08:44
Это само собой разумеется
Eddja
Eddja
24 июля в 08:39
Короче, послали.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 08:37
Значит не устраиваешь кого то.
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