Тиаго Силва: «Я не хотел уходить из ПСЖ, это не моё решение»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал уход из клуба по окончании сезона.
У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю [это решение] и буду уважать его до конца.
Больше никаких дискуссий [о моем будущем] не будет. Леонардо (спортивный директор ПСЖ) уже пообщался с прессой. Я не хочу, чтобы сейчас об этом говорили. Я понимаю эту тему, ваше желание знать, что происходит, но сейчас не время говорить об этом.
Бразильский футболист покинет ПСЖ по окончании текущего розыгрыша Лиги чемпионов.