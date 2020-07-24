ГлавнаяНовости

Сарри: «Мы хотели победить любой ценой. Именно это привело к поражению»

24 июля 2020, 02:07
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Удинезе» (1:2) в матче 35-го тура Серии А.

Мы утратили нашу организованность и цельность игры. В первом тайме мы выступили хорошо, затем соперник сравнял счёт, и мы хотели выиграть любой ценой. Вот почему мы стали играть слишком неорганизованно и проиграли.

Именно наше желание победить сделало ситуацию опасной. Мы пропустили гол в самой концовке, потому что хотели победить любой ценой.

В настоящий момент нелегко найти баланс, так как сейчас все команды устают. По этой причине мы также не были достаточно агрессивны, хотя я считаю, что организованность сейчас важнее агрессии. Дело больше в психологической, нежели физической усталости, потому что мы потеряли наше хладнокровие после того, как они сравняли счёт.

«Ювентус» пропустил 38 голов в сезоне? Нам также пробили 12 пенальти, и это необычно для больших клубов. 

Джорджо Кьеллини пропустил практически весь сезон. Люди не понимают, как сильно нам не хватает его опыта и характера. Бонуччи также был недоступен сегодня. У Пьянича небольшая проблема с приводящей мышцей, но ничего серьёзного. Также выбыл Гонсало Игуаин. Он тоже был бы полезен против такого обороняющегося соперника.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 21:15
Сарри дно
BagioR
BagioR
24 июля в 20:56, ред.
Сарри настоящий профессионал. У него на каждую игру новая отмазка. Больше нет такого тренера. Это уникальный тренер.
di byadjo
di byadjo
24 июля в 15:17
    di byadjo
    di byadjo ответ juvenale (раскрыть)
    24 июля в 15:15
      Bom Bom
      Bom Bom
      24 июля в 11:54
      Это они так играют после приказа победить любой ценой?) Боюсь представить, как будет выглядеть целенаправленный ватокат... Даже если пройдем Лион, то нынешний Юве для любого из дальнейших соперников - булочка с маком. Счет может быть неприличным))
      juvenale
      juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      24 июля в 11:04
      хахах конкретные видео про дареные пенальти и поставленные в ворота Юве
      juvenale
      juvenale
      24 июля в 11:04
      что этот клоун несет
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      24 июля в 10:37
      Откуда ты взялся на нашу голову?? Бездарь и нытик! Хуже тренера в истории клуба ещё не было! Такое впечатление, что его спецом внедрили чтобы развалить команду!!
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      24 июля в 09:39
      Как можно было взять этого бездарного тренера ? Как? Это наша боль и беда!! Выгнать немедленно! Сегодня же! Он просто уничтожает великий клуб! А эти его коменты сплошное нытьё и 23ина! ВЕРНИТЕ МАКСА НЕМЕДЛЕННО!!
      Kirgudu
      Kirgudu
      24 июля в 09:16
      Дед походу вообще не знает, что делать с этими игроками. Один Рабьо весь матч носился по полю, как угорелый.
      Grabovsky
      Grabovsky
      24 июля в 08:02
      Был бы рад если Аталанта возьмёт чемпионство. Шансы то есть. Сарри для Юве это беда. Почему то кажется что и Лион в ЛЧ не пройдут.
      cska vperiod
      cska vperiod
      24 июля в 07:55
      Не выглядели как чемпионы особенно во втором тайме, откровенно говоря Удинезе был хорош.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ ДАША Д (раскрыть)
      24 июля в 07:30, ред.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ Comentarios (раскрыть)
        24 июля в 07:29
        Пончик хороший тренер,только вот скорее будет ждать лучшего предложения из АПЛ или ЛАЛиги,потому что оказаться в этом болоте - удел бездарей,типа Сарри. Если Зидан отказал, то аргентинец и подавно. Его бы в Арсенал,а Артету можено и в Юве - опыта набираться,не хуже Сарри уж точно.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        24 июля в 07:25
        Сарри надо что-то такое курнуть и приготовить речь после встречи с Лионом,а пока это репетиция. Сарри и Роналду делают своё дело с Ювентусом,уверен,что в следующем сезоне с такими рулевыми будут бороться за топ4. Понравился упрёк Сарри,что многовато ставят пенальти в ворота Юве,он же не понимает,что это те моменты,когда просто не указать на точку невозможно,там Жирным шрифтом написано ПЕНАЛЬТИ! А вот Сарри зачастую дарят пенальти,при малейшей возможности и ещё бывает даже соперника отправляют на выход,только вот не помнит эта Табакерка арбиторскую благотворительность. Кстати в этом матче обошлось без эксцессов,к чему он об этом вспоминает,видать после матче накурился до макушки.
        mihaluch
        mihaluch
        24 июля в 06:36
        Одного хотения бывает мало.
        ДАША Д
        ДАША Д
        24 июля в 06:15
        Иногда бывают черные дни.
        112910415
        112910415
        24 июля в 04:58
        надо было не хотеть
        Comentarios
        Comentarios
        24 июля в 03:39, ред.
        На счет Почеттино интересно слухи нет..
        STVA 1
        STVA 1
        24 июля в 03:24
        Скорее всего тупо хотели малой кровью выиграть
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        24 июля в 03:00
        Твоё бесполезное присутствие в Юве привело к поражению
        Давайте думать
        Давайте думать
        24 июля в 02:38
        Скорее всего после ЛЧ провала ( если такой будет) скажут: Сарри на выход!!!
        VAN ARM
        VAN ARM
        24 июля в 02:32
        Есть еще попытки в запасе)))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        24 июля в 02:26
        На редкость беззубо сегодня выглядел Ювентус.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100