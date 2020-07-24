Сарри: «Мы хотели победить любой ценой. Именно это привело к поражению»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Удинезе» (1:2) в матче 35-го тура Серии А.

Мы утратили нашу организованность и цельность игры. В первом тайме мы выступили хорошо, затем соперник сравнял счёт, и мы хотели выиграть любой ценой. Вот почему мы стали играть слишком неорганизованно и проиграли.

Именно наше желание победить сделало ситуацию опасной. Мы пропустили гол в самой концовке, потому что хотели победить любой ценой.

В настоящий момент нелегко найти баланс, так как сейчас все команды устают. По этой причине мы также не были достаточно агрессивны, хотя я считаю, что организованность сейчас важнее агрессии. Дело больше в психологической, нежели физической усталости, потому что мы потеряли наше хладнокровие после того, как они сравняли счёт.

«Ювентус» пропустил 38 голов в сезоне? Нам также пробили 12 пенальти, и это необычно для больших клубов.

Джорджо Кьеллини пропустил практически весь сезон. Люди не понимают, как сильно нам не хватает его опыта и характера. Бонуччи также был недоступен сегодня. У Пьянича небольшая проблема с приводящей мышцей, но ничего серьёзного. Также выбыл Гонсало Игуаин. Он тоже был бы полезен против такого обороняющегося соперника.