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Гвардиола: «Де Брюйне? Награда игроку сезона всегда достается „Ливерпулю“»

24 июля 2020, 12:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что приз футболиста года в Английской Премьер-Лиге вновь достанется представителю «Ливерпуля».

Де Брюйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы завоевали чемпионский титул, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас они чемпионы, и я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю».

В 2018 году приз лучшему игроку сезона достался нападающему «красных» Мохамеду Салаху, установившему рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, а в прошлом году награду получил защитник Вирджил ван Дейк.

Ранее Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ по числу побед в первые 150 матчей.

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Все комментарии
Triem
Triem
24 июля в 22:47
Spraxx2. Как то даже не смешно!
Triem
Triem
24 июля в 22:46
Ну, значит этому есть объективная причина. Не понимаю о чём Пеп жалуется!
sparxx2
sparxx2 ответ dzvinka (раскрыть)
24 июля в 14:59
    Wolf77785
    Wolf77785
    24 июля в 13:40
    Или же наоборот, как утешительный приз для 2 места - лучшего игрока АПЛ дают)
    shlifen
    shlifen
    24 июля в 13:34
    В этом году лично по мне КДБ - бесспорно лучший в АПЛ и один из претендентов на лучшего игрока года УЕФА (Золотой мяч давно пора выбрасывать на свалку истории - маркетинга там часто больше, чем реальных причин для вручения) - если МС дойдёт до финала, то точно должен быть в двойке лучших...
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    24 июля в 13:08
      Dexter2110
      Dexter2110
      24 июля в 12:43
      хердерсон же у нас топ игрок, забивает больше 10 мечей и отдает больше 15 асистов. по ходу они там все на коксе сидят
      dzvinka
      dzvinka
      24 июля в 12:39, ред.
      КДБ крутой, но вклад Хендерсона в это чемпионство был огромный, и как игрока и как капитана. К тому же отставание Сити ОЧЕНЬ существенное, если бы было 1-2 очка отрыв.. вполне и КДБ можно было бы дать награду эту, ну а так все обосновано, как мне кажется.
      Да и что Пеп юлит в самом деле... он бы и сам КДБ не дал бы эту награду, он бы наградил Жезуса своего, или старого Сильву))) любимчиков - гюндоганов всяких.
      allemz
      allemz
      24 июля в 12:35
      КДБ второй сорт, видимо)) И рядом не стоит с этим топ-мидфилдером)
      allemz
      allemz
      24 июля в 12:34
      За что Хендерсону дали хз, уж точно не знаю что там курят
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      24 июля в 12:27
        Nafnafik
        Nafnafik
        24 июля в 12:24
        Команда чемпион, что вы хотели.
        anfield1984
        anfield1984
        24 июля в 12:23
        Плак плак хлюп хлюп
        Смольчик
        Смольчик
        24 июля в 12:08
        Это очень верно.
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