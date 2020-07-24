Гвардиола: «Де Брюйне? Награда игроку сезона всегда достается „Ливерпулю“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что приз футболиста года в Английской Премьер-Лиге вновь достанется представителю «Ливерпуля».
Де Брюйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы завоевали чемпионский титул, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас они чемпионы, и я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю».
В 2018 году приз лучшему игроку сезона достался нападающему «красных» Мохамеду Салаху, установившему рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, а в прошлом году награду получил защитник Вирджил ван Дейк.
Ранее Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ по числу побед в первые 150 матчей.
Этот мешок нужно в 3-4 лигу отправить
Этот мешок нужно в 3-4 лигу отправить
Да и что Пеп юлит в самом деле... он бы и сам КДБ не дал бы эту награду, он бы наградил Жезуса своего, или старого Сильву))) любимчиков - гюндоганов всяких.
Да и что Пеп юлит в самом деле... он бы и сам КДБ не дал бы эту награду, он бы наградил Жезуса своего, или старого Сильву))) любимчиков - гюндоганов всяких.