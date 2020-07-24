Гвардиола: «Де Брюйне? Награда игроку сезона всегда достается „Ливерпулю“»

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24 июля 2020, 12:07

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что приз футболиста года в Английской Премьер-Лиге вновь достанется представителю «Ливерпуля».

Де Брюйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы завоевали чемпионский титул, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас они чемпионы, и я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю».

В 2018 году приз лучшему игроку сезона достался нападающему «красных» Мохамеду Салаху, установившему рекорд результативности в одном сезоне АПЛ , а в прошлом году награду получил защитник Вирджил ван Дейк.