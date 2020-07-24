Лукович: «„Зениту“ стоит предложить Ивановичу новый контракт»

Бывший защитник «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора «Црвены Звезды» высказался о возможном переходе 36-летнего защитника сине-бело-голубых в белградский клуб.

В сербских газетах тема возвращения Ивановича в Сербию действительно обсуждается, но у нас в клубе разговоров на эту тему не было.

Иванович – очень хороший игрок, капитан «Зенита», бывший футболист «Челси» и сборной Сербии, он сто процентов усилил бы «Црвену», но, повторюсь, пока это не более чем слухи, ничего серьезного.

Знаю, что Иванович прилетал в Белград пару недель назад, я же лично общался с ним зимой.

На мой взгляд, Бано еще может помочь «Зениту»: он опытный футболист, играет по 27-28 матчей в чемпионате, всегда находится в хорошем физическом состоянии, так что, на мой взгляд, «Зениту» стоит предложить своему капитану новый контракт.