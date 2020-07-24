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Лукович: «„Зениту“ стоит предложить Ивановичу новый контракт»

24 июля 2020, 11:09

Бывший защитник «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора «Црвены Звезды» Александар Лукович высказался о возможном переходе 36-летнего защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича в белградский клуб.

В сербских газетах тема возвращения Ивановича в Сербию действительно обсуждается, но у нас в клубе разговоров на эту тему не было.

Иванович – очень хороший игрок, капитан «Зенита», бывший футболист «Челси» и сборной Сербии, он сто процентов усилил бы «Црвену», но, повторюсь, пока это не более чем слухи, ничего серьезного.

Знаю, что Иванович прилетал в Белград пару недель назад, я же лично общался с ним зимой.

На мой взгляд, Бано еще может помочь «Зениту»: он опытный футболист, играет по 27-28 матчей в чемпионате, всегда находится в хорошем физическом состоянии, так что, на мой взгляд, «Зениту» стоит предложить своему капитану новый контракт.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:26
еще минимум сезон на классе
Valeron112
Valeron112
24 июля в 14:07
Федю Смолова берите...хоть Сербию помотрит (лучше на север)
Valeron112
Valeron112
24 июля в 13:54
цска в анабиозе, про спартак(молчаливый Голиаф) забыли как их место 5-8: Локо в РПЛ= на спущенных 2--место место , вот Краснодар-стабилен (в РПЛ) и нет никого- жаль...
Valeron112
Valeron112
24 июля в 13:37
Зениту по ходу скучно в РПЛ...где все?
Romkurch
Romkurch
24 июля в 12:22
Нужно оставить однозначно.
anfield1984
anfield1984 ответ Bikcon (раскрыть)
24 июля в 12:21
Причём тут тедеска?
Bikcon
Bikcon ответ anfield1984 (раскрыть)
24 июля в 11:32
При тренере Тедеско так бы и сделали.
порт
порт
24 июля в 11:19
Так то оно так, вот только годы берут своё.
anfield1984
anfield1984
24 июля в 11:17
Конечно нужно, Жиркову тоже с Анюковым надо лет на пять остаться, да и можно попробовать Зырянова вернуть под еврокубки. А сутормина уже в Сочи можно.
For56tas
For56tas
24 июля в 11:11
Это и так понятно.
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