Семак: «В следующем сезоне мы снова хотим стать чемпионами»

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о следующем сезоне.
У нас у целой группы игроков (Кержаков, Иванович, Смольников, Шатов, Кузяев и Дзюба) заканчиваются контракты.
Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом.
Цели? Хотим защитить титул, победить в Кубке. Также хотелось бы завоевать Суперкубок.
С сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит по схеме «8+17».
Всегда рады адекватным товарищам, независимо от клубных принадлежностей. Особенно если есть желание поучаствовать в Конкурсе прогнозов в командах.
Ждём в общем!
Всегда рады адекватным товарищам, независимо от клубных принадлежностей. Особенно если есть желание поучаствовать в Конкурсе прогнозов в командах.
Ждём в общем!
дюкову.
Вилков - 2 млн
Иванов - 4 млн
Кукуян - 0,5 млн
Обоснование - хотим снова стать чемпионами!
дюкову.
Вилков - 2 млн
Иванов - 4 млн
Кукуян - 0,5 млн
Обоснование - хотим снова стать чемпионами!
Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Луккойл.
Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Луккойл.
Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Газпром.
Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Газпром.
Сегодня 14:30, редактировал Сегодня 14:30
Дюковско- судейская мафия вам Семак поможет.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя).
Первый помощник цска, никто так легко в сезоне не отдавал очки Зениту. Матч цска-Зенит был для Зенита тренеровочным.
Сегодня 14:30, редактировал Сегодня 14:30
Дюковско- судейская мафия вам Семак поможет.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя).
Первый помощник цска, никто так легко в сезоне не отдавал очки Зениту. Матч цска-Зенит был для Зенита тренеровочным.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
Залетай к нам в Оффтоп, есть предложение на миллион)
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Залетай к нам в Оффтоп, есть предложение на миллион)
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Не волнуйтесь, Сергей Богданович, всё, что вы хотите, всё так и будет!.. Всё схвачено, за всё оплачено...!!!
Не волнуйтесь, Сергей Богданович, всё, что вы хотите, всё так и будет!.. Всё схвачено, за всё оплачено...!!!