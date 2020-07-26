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Семак: «В следующем сезоне мы снова хотим стать чемпионами»

вчера, 12:49

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о следующем сезоне.

У нас у целой группы игроков (Кержаков, Иванович, Смольников, Шатов, Кузяев и Дзюба) заканчиваются контракты.

Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом.

Цели? Хотим защитить титул, победить в Кубке. Также хотелось бы завоевать Суперкубок.

С сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит по схеме «8+17».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:35
Забегай, будем рады!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:32
Шекели-это хорошо!Спасибо за приглашение,только я в конкурсах не участвую,да и уже трижды не прижился в офтопах-характер поганый.Разве что иногда забегу.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:25
Шекелей отсыпем :)
Всегда рады адекватным товарищам, независимо от клубных принадлежностей. Особенно если есть желание поучаствовать в Конкурсе прогнозов в командах.

Ждём в общем!
galem72
galem72
вчера в 21:18
А подумал семак: "В следующем сезоне нас снова сделают чемпионами!"
oleg3k
oleg3k
вчера в 19:52
С таким судейством в пользу бомжей,трудно не стать чемпионами.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:35
Соблазнительно...А в евро хоть,или опять -в гривнах?
Союзник противников
Союзник противников ответ Bikcon (раскрыть)
вчера в 19:33
Врёшь! Этот матч был минимум тренИровочным.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 18:22
handreb,с кем бюджет равный? источник?
denmig
denmig
вчера в 18:22
Тааак. Пишем заявочку в разпромчик!
дюкову.

Вилков - 2 млн
Иванов - 4 млн
Кукуян - 0,5 млн
Обоснование - хотим снова стать чемпионами!
ALEX26659
ALEX26659 ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 18:21
а стоит ли гордится дутым чемпионством?
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:55
РПЛ превратился во французскую Лигу 1, где есть жирный и дутый чемпион ПСЖ и все остальные. При отсутствии конкуренции во внутреннем чемпионате, в Европе ПСЖ - это пустышка ни о чём, а Зенит просто подарок для остальных команд в группе ЛЧ, гарант и поставщик 4-6 очков в двух матчах, объект насмешек и унижений.
Чист
Чист
вчера в 17:27
С такими финансами да плюс судьи -стыдно будет думаю никто и не сомневается -а вот Европа покажет истинное ваше положение и нашего футбола -молчали бы хоть если уж с Химккими так сыграли о чём вообще может речь идти
blasgovest
blasgovest
вчера в 15:35, ред.
"Великая" и "народная" проиграли Зениту по всем статьям в этом сезоне, а "великая" еще и с позором, теперь страдают.
Aчиститель
Aчиститель ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 15:21
Об этом уже писали на этой ветке. Имея бюджет как у Зенита, сидеть на седьмом месте и отставать от него на 33 очка просто неприлично.

Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Луккойл.
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:49, ред.
Конечно станете. Судьи, ВАР, фарм-клубы, игроки за полтинник - не дадут соврать. А боярский подпоет:

Пока на белом свете
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Газпром.
Valeleo
Valeleo
вчера в 14:45
Удачи Зениту в новом сезоне!
Bikcon
Bikcon
вчера в 14:41
oFANATo
Сегодня 14:30, редактировал Сегодня 14:30
Дюковско- судейская мафия вам Семак поможет.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
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Первый помощник цска, никто так легко в сезоне не отдавал очки Зениту. Матч цска-Зенит был для Зенита тренеровочным.
Petergoff
Petergoff
вчера в 14:41
Господа Зенитоненавистники-А стоит ли собственное бессилие, прикрывать какими то, судейскими ошибками???)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:30, ред.
Дюковско- судейская мафия вам Семак поможет.
К гадалке не ходи. Админресурс был в действии и в этом сезоне.
Izmar
Izmar
вчера в 14:28
Чтобы стать чемпионом, особо стараться и не нужно, тебе помогут соперники.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:15
Приветствую!

Залетай к нам в Оффтоп, есть предложение на миллион)

https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Abverin
Abverin
вчера в 14:13
Это легко, спартак отдает 6 очков, цска столько же, а остальные нужно выигрывать.
Abverin
Abverin ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:06
А спартаку что там светит?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:59
Пока Миллер у власти-будете.И правильно,что о планах в Европе замолчал:Там вам ничего не светит.В "финале ЛЧ" уже побывали-и будя...
112910415
112910415
вчера в 13:57
мы знаем о вашем желании
For56tas
For56tas ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 13:56
С помощью спартака, основного поставщика очков Зениту.
SSPZ
SSPZ
вчера в 13:54
С помощью Кашшаи, Дюкова, Карасёва, Москалёва, Вилкова..... станете «чемпионами» - проблем не будет!!! Проблемы будут у команд, которые с вами играют...

Не волнуйтесь, Сергей Богданович, всё, что вы хотите, всё так и будет!.. Всё схвачено, за всё оплачено...!!!
bn20
bn20
вчера в 13:53
газприем слышали вас, вызовы приняты
МиХаХа
МиХаХа
вчера в 13:51
Удачи Богданычу и чемпионам. Надо снова защитить титул.
Spakov
Spakov
вчера в 13:48
Легко, и Кубок опять выигрaем.
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