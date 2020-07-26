Семак: «В следующем сезоне мы снова хотим стать чемпионами»

Наставник «Зенита» порассуждал о следующем сезоне.

У нас у целой группы игроков (Кержаков, Иванович, Смольников, Шатов, Кузяев и Дзюба) заканчиваются контракты.

Меняется лимит на легионеров. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом.

Цели? Хотим защитить титул, победить в Кубке. Также хотелось бы завоевать Суперкубок.