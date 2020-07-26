Балахнин: «„Ростову“ будет сложно удержаться в топ-5»

Бывший тренер «Ростова» рассуждает о перспективах команды в следующем сезоне.

Удержаться в пятерке будет непросто. Это всегда сложно — подтвердить планку, на которую ты забрался. Перспективы «Ростова» зависят от усиления состава. Но сейчас мы не знаем, каким оно будет, поэтому оценивать их сложно. Особенно когда идут вбросы об уходе руководителей и тренеров. Тут значение будет иметь финансовая составляющая. От нее зависит состав. Но перспективы у этой команды хорошие, если она сохранится.