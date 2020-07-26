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Балахнин: «„Ростову“ будет сложно удержаться в топ-5»

вчера, 12:38

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассуждает о перспективах команды в следующем сезоне.

Удержаться в пятерке будет непросто. Это всегда сложно — подтвердить планку, на которую ты забрался. Перспективы «Ростова» зависят от усиления состава. Но сейчас мы не знаем, каким оно будет, поэтому оценивать их сложно. Особенно когда идут вбросы об уходе руководителей и тренеров. Тут значение будет иметь финансовая составляющая. От нее зависит состав. Но перспективы у этой команды хорошие, если она сохранится.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:29
деньги, деньги ...
без них не получится
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:02
Валера наехал на руководство РФС - а такие вещи не прощаются...
Bikcon
Bikcon
вчера в 13:39
Не место ростову в топ-5.
Арбалет
Арбалет
вчера в 13:33
Пока не погонят Карпина, не видать Ростову удачи.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:46
ростову ни когда не было . но они молодцы!
Androshin
Androshin
вчера в 12:44
Ростов усиливает состав выгнанными из спартака или уголовниками и наркоманами, это не тот контингент, с которым можно быть на высоте.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:43
Главное, чтобы Валера остался.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:42
Сложно, но можно.
Lazurny
Lazurny
вчера в 12:40
Все зависит от спартака, не дали очков, в пердив пойдете.
handreb
handreb
вчера в 12:39
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:39
    Сложно, но можно попробовать....:)))
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