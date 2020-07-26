Червиченко: «Расширить РПЛ можно, но не в этом году»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в будущем РПЛ можно расширить.
В будущем это всё можно спокойно организовать с 18-ю командами. Расширить РПЛ можно, но не в этом году.
Чтобы было больше матчей, больше зрелищности. Проведение концовки прошедшего чемпионата в сжатом виде, по два тура в неделю, говорит о том, что возможность играть в РПЛ 18-ю командами есть. Тем более столько же клубов или даже больше участвует в национальных чемпионатах стран, которые по территории и численности населения значительно уступают России. Например, Испании и Франции. И я не понимаю, почему на 1/9 части суши надо играть лишь шестнадцатью командами.