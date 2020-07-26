ГлавнаяНовости

Червиченко: «Расширить РПЛ можно, но не в этом году»

вчера, 12:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в будущем РПЛ можно расширить.

В будущем это всё можно спокойно организовать с 18-ю командами. Расширить РПЛ можно, но не в этом году.

Чтобы было больше матчей, больше зрелищности. Проведение концовки прошедшего чемпионата в сжатом виде, по два тура в неделю, говорит о том, что возможность играть в РПЛ 18-ю командами есть. Тем более столько же клубов или даже больше участвует в национальных чемпионатах стран, которые по территории и численности населения значительно уступают России. Например, Испании и Франции. И я не понимаю, почему на 1/9 части суши надо играть лишь шестнадцатью командами.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:43
можно, только смысла нет
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 14:17
сокращать до 12. и точка
cska1948
cska1948
вчера в 14:02
Дело не сколько в климате, сколько в финансах.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:38
Климат у нас не как во Франции и тем более в Испании, это для червя.
Bikcon
Bikcon
вчера в 12:37
Федун еще не все филиалы собрал, два есть, для выхода спартака в ЛЕ нужно четыре.
Lukajs
Lukajs
вчера в 12:25
16 команд не знают как все игры сыграть.
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 12:18
Уже расширяли, зачем опять повторять. Всех филиалов спартака не вместить.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:14
Через 10 лет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:13
так лет через сто))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100