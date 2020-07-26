Силкин: «Победа „Зенита“ в финале Кубка России закономерна»

Бывший тренер «Динамо» поделился впечатлениями после финала Кубка России.

С точки зрения класса команды и мастерства игроков победа «Зенита» в финале закономерна. Но надо отдать должное «Химкам», которые костьми легли для того, чтобы выиграть этот трофей. Они не испугались столь грозного соперника и до конца сражались, пытаясь воспользоваться одним из главных шансов на титул в своей жизни. В любом случае команда может гордиться собой, она еще раз доказала, что должна выступать в РПЛ .