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Силкин: «Победа „Зенита“ в финале Кубка России закономерна»

вчера, 12:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями после финала Кубка России.

С точки зрения класса команды и мастерства игроков победа «Зенита» в финале закономерна. Но надо отдать должное «Химкам», которые костьми легли для того, чтобы выиграть этот трофей. Они не испугались столь грозного соперника и до конца сражались, пытаясь воспользоваться одним из главных шансов на титул в своей жизни. В любом случае команда может гордиться собой, она еще раз доказала, что должна выступать в РПЛ.

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Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 18:25
А вот фраза : "Участие зенита в полуфинале ЛЧ" - просто невозможна!
НЕ дождаться!
cska1948
cska1948
вчера в 14:14, ред.
Конечно закономерна! Ведь, если бы Зенит проиграл, то не только Семаку, по примеру Парфёнова, но и Дюкову нужно было бы уходить в отставку! А это уже ни в какие ворота...
Conzor
Conzor ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:51
Трудно не согласиться.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 13:47
Химкам надо сказать особое спасибо воротчику. Если бы не его сейвы быть разгрому.
112910415
112910415
вчера в 13:29
победа закономерна : Дзюба умеет пробивать пенальти !
For56tas
For56tas ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 13:10
Смеялся долго, можно сказать до сих пор, Силкин к зулусам имеет такое же отношение, как и Гончаренко, он всего лишь тренер.
shlomo
shlomo
вчера в 12:51, ред.
Да умеет Серега высказаться....:)))...вот если убрать футбольные термины, то такое ощущение, что комментарий для статьи про оборону Сталинграда.....:)))....по матчу могу сказать следующее....Что касается Зенита...было ощущение, что вышли с шапкозакидательским настроем, типа одной левой обыграем "непонятно кого"...стыдно получилось, что не забили с игры, а с пеналя.....и чудом не пропустили....Химки....вышли поиграть в футбол (вратарь просто молодчага)....и в принципе у них это получилось....что будет в Чемпе, пока не ясно....на один матч можно настроиться, а держать дистанцию это немного другое...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:48
да. но игра не была достойна чемпиона))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 12:48
Ты Силкина с Селюком не перепутал???
Conzor
Conzor ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 12:46
А чем судья испортил, можно поподробнее?
Footbolista
Footbolista
вчера в 12:44
По большому счету да...немного смотрел игру...вратарь Химок спасал в убойных моментах...жаль судья испортил игру...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:41
Оказано большое сопротивление.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:40
Рабовладелец африканских зулусов чувствует с кем дружить а вдруг посчастливится сьагрить им пару негров.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 12:38
С таким отрывом давно не побеждали.
drug01
drug01
вчера в 12:37
С большим трудом!!!!!
swift stream
swift stream
вчера в 12:35
Это все поняли давно.
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