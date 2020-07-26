Трансфер Фомина в «Динамо» может сорваться

«Динамо» и «Уфа» прекратили переговоры о трансфере в московский клуб полузащитника Даниила Фомина.
Причина такого решения не сообщается. На данный момент эта сделка маловероятна. Ранее слухи связывали хавбека со «Спартаком».
«Динамо» и «Уфа» прекратили переговоры о трансфере в московский клуб полузащитника Даниила Фомина.
Причина такого решения не сообщается. На данный момент эта сделка маловероятна. Ранее слухи связывали хавбека со «Спартаком».
Ах да... Динамо не Зенит. Какая незадача. Неприятно. Ну тогда никак, увы. Для футболистов деньги нужны.
Ах да... Динамо не Зенит. Какая незадача. Неприятно. Ну тогда никак, увы. Для футболистов деньги нужны.