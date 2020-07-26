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Трансфер Фомина в «Динамо» может сорваться

вчера, 14:09

«Динамо» и «Уфа» прекратили переговоры о трансфере в московский клуб полузащитника Даниила Фомина.

Причина такого решения не сообщается. На данный момент эта сделка маловероятна. Ранее слухи связывали хавбека со «Спартаком».

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Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:44
Или Гинер
112910415
112910415
вчера в 16:29
драматическая новость ... и как теперь ?
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:59, ред.
Да? Не понимаю в чем проблема: купите Фомина за 50 тысяч. И всё будет хорошо.

Ах да... Динамо не Зенит. Какая незадача. Неприятно. Ну тогда никак, увы. Для футболистов деньги нужны.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:52
Дело то житейское.
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 14:20
Динамо еще не зрелая команда, развития там не будет.
cska1948
cska1948
вчера в 14:18
Видимо Федун сделал более денежное предложение.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:17
динамо продинамили)))
For56tas
For56tas
вчера в 14:11, ред.
Пусть лучше в Уфе играет.
drug01
drug01
вчера в 14:10
Это очень плохо
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