Трансфер Фомина в «Динамо» может сорваться

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вчера, 14:09

«Динамо» и «Уфа» прекратили переговоры о трансфере в московский клуб полузащитника .

Причина такого решения не сообщается. На данный момент эта сделка маловероятна. Ранее слухи связывали хавбека со «Спартаком».