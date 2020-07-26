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ЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля

вчера, 15:07

ЦСКА продолжает работу над трансфером полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

Сообщается, что на данный момент только москвичи сделали официальное предложение аргентинцам. Известный портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в 2,7 млн евро.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cir Braun (раскрыть)
вчера в 22:50
Все также знают, что зенит присвоил себе название фотоаппарата и живет на пособия по безработице, а во главе его стоят кристально чистые ангелы во главе со святым мюллером. У всех нимбы над головами.
Cir Braun
Cir Braun ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58
Неужели кому-то интересно все эти финансовые подробности, хотя все знают, что цска, в котором нет ничего армейского, содержит грязный уголовный мир и Почта Hоссии.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:36
Никому он больше не нужен
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:10
Вот и хорошо....
За Путина
За Путина ответ denmig (раскрыть)
вчера в 18:46
    denmig
    denmig
    вчера в 18:08
    Ну и хорошо! Пусть забирают - дома из шлака до сих пор в России строят! ГинерОК - отличник!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Cir Braun (раскрыть)
    вчера в 17:36
    ГАЗПРОМ содержит много кого , только не простых смертных. Тарифы на газ растут быстрее грибов. Чтоб газ провести не одну сотню тысяч рублей надо.
    А зарплата Алексея Миллера в государственной компании - 2,2 миллиона рублей в день. Хорошо они там устроились!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ handreb (раскрыть)
    вчера в 17:30, ред.
    Уважаемый, если у тебя есть желание разобраться что к чему, если нет, то не читай да льше. Акционером Цска стал ВЭБ, госструктура с единственной целью продать свои акции 75% частнику. ВЭБ сдаёт в аренду ПОЧТА БАНКУ, не Почте РФ, а банку помещения. За аренду как принято почта банк платит деньги. За аренду квартиры тоже платят деньги. Те это заработок ВЭБ. ГИНЕР имеет около 25% акций и тоже финансирует Цска. Бюджет ЦСКА около 60 млн евро. Бюджет зенита около 250 млн евро. Есть разница? Повторю Цска будет частным клубом, а зенит был и будет госклубом. Есть разница.? Хотя моё мнение все клубы должны быть частными, или всем гтсклубам нужно давать деньги поровну
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 17:27
    Далеко заползли аж за океан.
    Cir Braun
    Cir Braun ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Газпром содержит всю нищую страну, к сожалению, других источников дохода в ней нет, в том числе и Почту России.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ swift stream (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Народ знает и другое : ПРОМГАЗ бесконтрольно сосет из недр народное добро, бесконтрольно его использует и народ " счастлив от этого до невозможности"!!!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:10, ред.
    Раз так, то и проблем быть не должно.
    swift stream
    swift stream ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Народ знает одно, Почта России содержит ЦСКА и ужасно злится и на Почту России и на ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Aчиститель (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Ты не путай с пальцем одну всем знакомую вещь. Почта просто арендует помещение для себя , которое принадлежит ЦСКА. Если вам подарили "бесценную" арену за рупь, то Гинер строил сам.
    Разницу уловил??? Если нет , то и разговор дальше продолжать не имеет смысла.
    Удачи и здоровья!!!
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Aчиститель (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Ну как-то же навязали Газпрому Зенит
    Aчиститель
    Aчиститель ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:44, ред.
    Кому принадлежит Почта России, правильно, государству. А кто спрашивал у государства нужна ли ему такая бесполезная обуза как цска?
    112910415
    112910415
    вчера в 16:33
    значит, подпишут и будет им счастье
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Spakov (раскрыть)
    вчера в 16:33
    Почта России сама зарабатывает деньги, и не качает из недр халявное народное добро.
    Вот только халява вечной не бывает. И рано или поздно вашу бесконтрольную лавочку прикроют. Не век будут питерцы у власти.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:19
    «Бешикташ» конкурирует с ЦСКА за Карраскаля
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Spakov (раскрыть)
    вчера в 16:13
    А в чём бесперспективность ЦСКА? В том, что Зенит может его обыграть только с помощью судей? Ну тогда да - пускай таким и остаётся
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 16:08
    это наводит на нехорошие мысли))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Abverin (раскрыть)
    вчера в 16:02
    За те деньги,что на них тратиться,они должны в основе играть,а не на подхвате быть.Зенит всегда славился тем,что совершенно бездумно брал игроков,90% из которых и не играли там.Единственное исключение,которое и держит их сейчас на вершине,это три удачных трансфера перед прошлогодним сезоном,Барриоса,Ракитского и Азмуна
    Spakov
    Spakov ответ Армейская душа (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Правильно, все знают, что Почта России, самая медленная и нищая в мире, спонсирует цска, самый бесперспектвный и ненужный клуб.
    Don trambon
    Don trambon ответ handreb (раскрыть)
    вчера в 15:55, ред.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ handreb (раскрыть)
      вчера в 15:55
      Почта России не спонсирует Зенит
      Lazurny
      Lazurny
      вчера в 15:54
      Единственный потому, что больше он никому не нужен, будет второй Обляков по полю шататься.
      Давайте думать
      Давайте думать
      вчера в 15:53
      Ну раз колумбиец значит заиграет !!!
      handreb
      handreb ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 15:52
      А деньги государственной Почты России можно тратить на бесперспективный клуб, позорящий страну проигрышами в еврокубках примитивным командам?
      Давайте думать
      Давайте думать ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 15:51
      Спб окно в европу, а Зенит окно в футбольную Европу. Сказали что Зенит должен представлять РФ в евротурнирах , значит так оно и будет. И средств не жалеть ( по европейским меркам маленькие ) Был бы президент с Ростова, клубу тоже предоставили привилегии и т.д.
      Вопрос в другом, аргентинцы и колумбиец не оправдали надежд! Мое суб.ективное мнение. Извиняюсь за ответ на переписку, которая предназначалась не мне.
      Valeleo
      Valeleo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 15:48
      Это мы читаем на каждой ветке, уже все наизусть знают, одно интересно, как можно качать нефть из государственных недр и получать при этом личные деньги в таких размерах..
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