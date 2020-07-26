ЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля

ЦСКА продолжает работу над трансфером полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.
Сообщается, что на данный момент только москвичи сделали официальное предложение аргентинцам. Известный портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в 2,7 млн евро.
ЦСКА продолжает работу над трансфером полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.
Сообщается, что на данный момент только москвичи сделали официальное предложение аргентинцам. Известный портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в 2,7 млн евро.
А зарплата Алексея Миллера в государственной компании - 2,2 миллиона рублей в день. Хорошо они там устроились!!!
А зарплата Алексея Миллера в государственной компании - 2,2 миллиона рублей в день. Хорошо они там устроились!!!
Разницу уловил??? Если нет , то и разговор дальше продолжать не имеет смысла.
Удачи и здоровья!!!
Разницу уловил??? Если нет , то и разговор дальше продолжать не имеет смысла.
Удачи и здоровья!!!
Вот только халява вечной не бывает. И рано или поздно вашу бесконтрольную лавочку прикроют. Не век будут питерцы у власти.
Вот только халява вечной не бывает. И рано или поздно вашу бесконтрольную лавочку прикроют. Не век будут питерцы у власти.
Позо бомжам, позор бакланам гыгыгыг
Позо бомжам, позор бакланам гыгыгыг
Вопрос в другом, аргентинцы и колумбиец не оправдали надежд! Мое суб.ективное мнение. Извиняюсь за ответ на переписку, которая предназначалась не мне.
Вопрос в другом, аргентинцы и колумбиец не оправдали надежд! Мое суб.ективное мнение. Извиняюсь за ответ на переписку, которая предназначалась не мне.