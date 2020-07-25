Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что защитник «Зенита» перешёл в «Краснодар».

Смольников перешёл в «Краснодар», контракт по схеме «2+1» [два года плюс возможность продления на ещё один год]. До последнего ждали предложение «Зенита», но для нас единственным принципиальным фактором был срок контракта. Игорь хотел два года, а «Зенит» дал 1+1.

«Краснодар» был самым конкретным из всех вариантов. Игорь ставит цели постоянно играть, вернуться в сборную. Он амбициозен и ещё не сказал последнего слова.