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Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»

25 июля 2020, 22:06

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что защитник «Зенита» Игорь Смольников перешёл в «Краснодар».

Смольников перешёл в «Краснодар», контракт по схеме «2+1» [два года плюс возможность продления на ещё один год]. До последнего ждали предложение «Зенита», но для нас единственным принципиальным фактором был срок контракта. Игорь хотел два года, а «Зенит» дал 1+1.

«Краснодар» был самым конкретным из всех вариантов. Игорь ставит цели постоянно играть, вернуться в сборную. Он амбициозен и ещё не сказал последнего слова.

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Gahi
Gahi
сегодня в 01:36
Поздравляю, Смольный переехал из Санкт-Петербурга в Краснодар. Порубить окно в Европу. Удачи и побед в Л/Ч.
Gunslinger
Gunslinger ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 07:45
И не только после "выноса" в Кубке.....
Для Игоря хороший шаг, для "Зенита" тоже, а вот для "Краснодара"....... :)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:40
Вчера он выходил за зенит на 93-ей минуте.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:35
Лучше не было варианта.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 01:35
Лимит в действии,интересно где бы он играл не будь у него рос.паспорта??!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 01:33
    Lazurny
    Lazurny
    25 июля в 23:34
    Хорошо, что додумался не пойти в спартак, а то потерял бы уважение тысчяч болельщиков.
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    25 июля в 22:23
    Игорю удачи,но после сегодняшнего выноса мяча начинаю переживать за Краснодар.
    shlomo
    shlomo
    25 июля в 22:18
    Пусть у Игоря все получится в новом клубе!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    25 июля в 22:18
    Если контракт заключил , значит он принадлежит Краснодару и будет играть против Питера соответственно.
    номер 12
    номер 12
    25 июля в 22:16
    Помянем Краснодар. У них и так была проблема с флангами, а теперь еще и "мистер пас назад"
    Levadia
    Levadia
    25 июля в 22:16
    Удачи Игорю!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    25 июля в 22:15
    Спасибо Игорь и удачи.
    Zenit_84
    Zenit_84
    25 июля в 22:08
    Интересно, с Зенитом можно ему играть или нет?
    Abverin
    Abverin
    25 июля в 22:07
    Удачи Смольникову в новой команде!
    Legend 6
    Legend 6
    25 июля в 22:07
    Вот это поворот
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