ГлавнаяНовости

Кикнадзе: «В августе нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день»

вчера, 20:31

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал календарь РПЛ.

Основные вопросы связаны с расписанием в августе. Поскольку мы попали в Суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат. У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию. Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались.

Все новости
Кирьяков об Алексее Миранчуке: «Деньги должны уходить на второй план»
Сегодня, 03:58 Комментарии2
Мещеряков: «Можем сыграть с „Зенитом“ вторым составом»
Вчера, 21:59 Комментарии46
Павлюченко: «Кокорин усилил бы „Спартак“»
Вчера, 17:44 Комментарии16
Уткин: «Нет ничего дурного в том, что Газизов забирает Урунова в „Спартак“»
Вчера, 16:31 Комментарии27
Чалов: «Минувший сезон для ЦСКА выдался неоднозначным»
Вчера, 16:03 Комментарии22
Гендир «Зенита»: «Расставание с Ивановичем — одно из самых болезненных»
Вчера, 15:51 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:44
Играть раз в три дня-то конечно преступление!
Куда только профсоюз,УЕФА и ФИФА сморят..?)))
Bikcon
Bikcon
сегодня в 00:32
Нормальный режим, пора привыкать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Вам ещё ЛЧ доигрывать с Реалом, вы лучшие
blitz
blitz
вчера в 22:55
А кому сейчас легко?
starche
starche
вчера в 22:34
Арифметику знает.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:20, ред.
Сейчас все чемпионаты ровны,ни кто не виноват что вмешался ковид. Так что ныть и угрожать вторыми составами не надо. А что будет когда еврокубки начнуться?! Тоже будете вторым составом играть и в ЛЧ)))
Jantu
Jantu
вчера в 21:59
Еще чемпионат не начался, уже ныть начали.
cska1948
cska1948
вчера в 21:46
Так и хочется сказать: "Сидите в середине турнирной таблицы - НЕ высовывайтесь! Будет полегче!"
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:36
Не развалятся думаю
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:06, ред.
Точно загнутся.
Valeleo
Valeleo
вчера в 20:48
Кому легко?
beefs
beefs
вчера в 20:33
составлять расписание легко, а вот выполнять не им же...
Смольчик
Смольчик
вчера в 20:33
За такую зарплпту не страшно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100