Кикнадзе: «В августе нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал календарь РПЛ .

Основные вопросы связаны с расписанием в августе. Поскольку мы попали в Суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат. У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию. Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались.