Чалов: «Минувший сезон для ЦСКА выдался неоднозначным»

Форвард ЦСКА порассуждал об итогах минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занял 4-е место и вышел в Лигу Европы.

Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трёх словах. Он выдался неоднозначным: были взлёты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места.