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Чалов: «Минувший сезон для ЦСКА выдался неоднозначным»

вчера, 16:03

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал об итогах минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занял 4-е место и вышел в Лигу Европы.

Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трёх словах. Он выдался неоднозначным: были взлёты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места.

Тем временем появилась информация, согласно которой в тренерский штаб ЦСКА войдут братья Березуцкие.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 19:43
маленькая поправка... от судей а не от Зенита,
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:38
Да не выдался он никак. И не вы взлетали, а соперники падали.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:18
хотелось бы по подробнее))) где взлетали ? я не заметил))) наверное мы по разному видим ?? ))))))))))) с такой игрой каяться нужно и прощения просить у болельщиков!!! по большому счёту вы и место в ле не заслужили!!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Lazurny (раскрыть)
вчера в 19:01
2:0, 3:0, 3:1 -- Лейпциг, Бенфика, Вильярреал....
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 18:48
Федор, терпение и труд все перетрут.
swift stream
swift stream ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 18:35
И 4-0 от Зенита на своем поле.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
На большее не наиграли.
Альфи
Альфи ответ Lazurny (раскрыть)
вчера в 17:59
Кабинет, судья, чемодан с баблом,победа!
Lazurny
Lazurny
вчера в 17:33
3-0, 4-0, 5-1. Лудогорец, Ференцварош, Ростов, Зенит.
МиХаХа
МиХаХа ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 17:21
Кому он там нужен? Он в нашем то чемпионате неликвид.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:21
Больше всего порадовала новость про братьев.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 17:17
Кони ещё его не выгнали? А какими клубами грезил. ))))
Foxes
Foxes ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:08
А как же переезд Чалова в Англию? В АПЛ!
Всё?
Альфи
Альфи
вчера в 17:06
3,14....ит как Троцкий...Впарить бы тебя хоть за копейки, кому нибудь, все пользы больше было бы...
handreb
handreb
вчера в 16:39
Ужасным назовешь сезон, будет ласково.
bn20
bn20
вчера в 16:34
и в этом сезоне будет тоже самое
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:34, ред.
На пару с Гайча будете в новом сезоне забивать.
Abverin
Abverin
вчера в 16:28
Лучше бы молчали вообще про сезон.
Glyba
Glyba
вчера в 16:27, ред.
В этом сезоне Чалов процветал от счастья, что его продадут и он, наконец-то, сбежит из цска.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 16:27
Думаю в новом сезоне Геич приложит силы!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:09
Твоя задача забивать а ты разучился.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:05
Во многом благодаря тебе!!!
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