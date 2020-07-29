Чалов: «Минувший сезон для ЦСКА выдался неоднозначным»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал об итогах минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занял 4-е место и вышел в Лигу Европы.
Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трёх словах. Он выдался неоднозначным: были взлёты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места.
Тем временем появилась информация, согласно которой в тренерский штаб ЦСКА войдут братья Березуцкие.
Всё?
Всё?
https://youtu.be/KbaeH7qtUWA