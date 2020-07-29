Гендир «Зенита»: «Расставание с Ивановичем — одно из самых болезненных»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход защитников и по истечении срока контрактов.

Игорь и Бранислав — это ключевые игроки нашей команды. Иванович — настоящий капитан! Он пришел в «Зенит» из «Челси», где был настоящим лидером, выигрывал Лигу чемпионов. В «Зените» с первых матчей он начал показывать свой уровень, практически ни одного матча не пропустил, если только из-за перебора желтых карточек, показывал свое отношение к делу, был душой команды и в раздевалке, и на поле.

Смольников провел за «Зенит» семь сезонов, он отличался стопроцентной самоотдачей, страстью и бескомпромиссностью — настоящий боец. Не жалел ни себя, ни соперников, но при этом был корректным и играл в рамках правил. Хочется поблагодарить ребят и пожелать им успехов в дальнейшей карьере.

Футболисты чувствуют в себе силы играть, но клуб обязан развиваться и на этом пути по разным причинам приходится расставаться с игроками. Расставание с Браниславом — одно из самых болезненных.

Интерес «Эвертона» к Ивановичу? Там главный тренер Карло Анчелотти, он знает Ивановича по «Челси», отлично знает его уровень. Дядька в раздевалке, который может быть примером для других, — это дефицитная позиция.