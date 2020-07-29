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Гендир «Зенита»: «Расставание с Ивановичем — одно из самых болезненных»

вчера, 15:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова по истечении срока контрактов.

Игорь и Бранислав — это ключевые игроки нашей команды. Иванович — настоящий капитан! Он пришел в «Зенит» из «Челси», где был настоящим лидером, выигрывал Лигу чемпионов. В «Зените» с первых матчей он начал показывать свой уровень, практически ни одного матча не пропустил, если только из-за перебора желтых карточек, показывал свое отношение к делу, был душой команды и в раздевалке, и на поле.

Смольников провел за «Зенит» семь сезонов, он отличался стопроцентной самоотдачей, страстью и бескомпромиссностью — настоящий боец. Не жалел ни себя, ни соперников, но при этом был корректным и играл в рамках правил. Хочется поблагодарить ребят и пожелать им успехов в дальнейшей карьере.

Футболисты чувствуют в себе силы играть, но клуб обязан развиваться и на этом пути по разным причинам приходится расставаться с игроками. Расставание с Браниславом — одно из самых болезненных.

Интерес «Эвертона» к Ивановичу? Там главный тренер Карло Анчелотти, он знает Ивановича по «Челси», отлично знает его уровень. Дядька в раздевалке, который может быть примером для других, — это дефицитная позиция.

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Vredinka_online
Vredinka_online ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:39
Москва. 15 июля. Новые правила профилактики новой коронавирусной инфекции для прибывающих в Россию вступают в силу вместо обязательной 14-дневной самоизоляции можно обойтись тестом на COVID-19.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:35
Это потеря для команды
протон1
протон1
вчера в 20:18
а кто знает может он попросился. на то чтобы его отпустили в англию. ведь там жить лучше чем в россии...
протон1
протон1
вчера в 20:17
красиво сказана. +++ почет и уважение ему . локомотив, челси, зенит. уважают его
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:10
то ты знаешь о боли?)))))))))))
Delight
Delight
вчера в 18:57
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 18:48
    Либо болезненная, либо своевременная, либо то и другое вместе - вскрытие покажет.
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 17:30, ред.
    Смоле - отдельный респект. Да, косячил иногда жёстко, в подкаты летел, рубил всех направо и налево. Но выкладывался на все 100, уж как мог, так играл. В ЦСКА в своё время был Шемберас, у нас Смольников занимает в истории примерно накое же место. Не по позиции, но по сути.
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 16:42
    Таких футболистов немного.
    Lazurny
    Lazurny
    вчера в 16:33
    Все правильно сказал.
    Давайте думать
    Давайте думать
    вчера в 16:31
    Иванович - это потеря, не поспоришь!
    blitz
    blitz
    вчера в 16:26
    Зачем тогда расстались?
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    вчера в 16:11
    Жаль Ивановича. Многих жаль у кого карьера подходила к завершению. Ломбертс. Ширл, Данни...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:08
    Два еще недавно ключевых игрока, но время неумолимо.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:06
    Сегодня, 29 июля, Иванович должен выйти из карантина после возвращения из Сербии.
    Поздравляю. Хорошо, что законы в России для всех одинаковы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:56
    И не поспоришь...
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