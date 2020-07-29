«Думаю, он сказал всё на эмоциях». Министр спорта МО — о словах Иванова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявление бывшего генерального директора «Химок» Василия Иванова, заявившего, что его уволили не по обоюдному согласию.

Такого, что мы не простили ему выход в РПЛ , конечно, нет. Знаю, может, чем-то он и не доволен, но у нас с Василием отличные отношения. Что касается позиции Волошина, то он всё-таки учредитель, мы с ним на связи. Думаю, Иванов сказал всё на эмоциях. Они всегда захлёстывают, это жизнь. Я к нему отношусь прекрасно, он добросовестно работал три года и на меня может рассчитывать.

Он должен это пережить. Это футбол, здесь необходимо идти дальше. Все видят только верхнюю часть айсберга.