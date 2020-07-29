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«Думаю, он сказал всё на эмоциях». Министр спорта МО — о словах Иванова

вчера, 15:13

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявление бывшего генерального директора «Химок» Василия Иванова, заявившего, что его уволили не по обоюдному согласию.

Такого, что мы не простили ему выход в РПЛ, конечно, нет. Знаю, может, чем-то он и не доволен, но у нас с Василием отличные отношения. Что касается позиции Волошина, то он всё-таки учредитель, мы с ним на связи. Думаю, Иванов сказал всё на эмоциях. Они всегда захлёстывают, это жизнь. Я к нему отношусь прекрасно, он добросовестно работал три года и на меня может рассчитывать.

Он должен это пережить. Это футбол, здесь необходимо идти дальше. Все видят только верхнюю часть айсберга.

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bacek15
bacek15
вчера в 21:29
Когда официально не называют причин-явно какой-то мутняк ))
denmig
denmig
вчера в 17:28
Как и всегда собственно! - сделаешь для них хорошее дело, и Тебе же пинок под zад! А потом - да у нас отличные отношения! МеRzостью попахивает!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:10
Лукавит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:24
Иванов должно быть уже жалеет о своей несдержанности. Скоро выступит с извинениями-опровержениями, но будет поздно и работы даже прежнего дохимковского формата от области он уже не получит.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 15:44
мавр сделал свое дело, мавр может уходить...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:40
Нужно иметь просто очень железные нервы, чтобы не поддаться эмоциям после того , что произошло. Чем вызвана отставка никто, никому не объяснил. Команда под руководством Иванова вышла в РПЛ . Дошла до финала кубка , не имея игровой практики совсем. Чем не угодил Иванов - абсолютно непонятно??? И эта многозначительная фраза : " Необходимо идти дальше",- о чем она ???
Очень мутно все это выглядит. Посмотрим , что будет дальше??? На готовенькое желающие всегда найдутся.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:28
Кто-то сделал его работу лучше его.
For56tas
For56tas
вчера в 15:22
Мало верится этому министру.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 15:15
Так оно и есть
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