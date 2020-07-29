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Уткин: «Нет ничего дурного в том, что Газизов забирает Урунова в „Спартак“»

вчера, 16:31

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о возможном переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова в московский «Спартак».

Не вижу ничего дурного в том, что менеджер забирает с собой в большой клуб молодого игрока, которого считает большим талантом. И в том, что он оптимистично оценивает его перспективу. Коллега Геркус обращает внимание на статистику Урунова, который так и не отдал ни одной передачи и без голов за «Уфу». Но очевидно ведь, что применительно к этому Газизов может ориентироваться не только на общеизвестную статистику. Что касается суммы трансфера – ну, может быть, она могла бы быть меньше. Но если Урунов станет игроком основы, он останется там одним из самых недорогих. И его стоимость вырастет. Так что не критично, считаю.

Собственного мнения об Урунове у меня нет. Я уже не так молод, чтобы смотреть матчи «Уфы». Да, уважаемый проект, хороший результат. Но как потратить полтора часа, я знаю способов сто поинтереснее.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:54
При Тедеско и атакующая игра?
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 21:30
Да смысл то Гинеру этим заниматься. Федун же ему за эту работу не заплатит, а значит фейк это всё. Видели ли вы чтобы Гинер бесплатно что-то делал ))))
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:02
Уткин уже крякает и о том, что ему малоинтересно и чего он совсем не знает. У него не только большой живот, но и слишком длинный нос.
Abverin
Abverin
вчера в 18:31
Без Луишки и Луиски никакой игры у свиней нет.
makkie
makkie
вчера в 18:25
Урунов в Уфе и Урунов, например - в Спартаке, две большие разницы.

Если переход и случится, парню придётся перестраиваться.
Одно дело игры на 0-0 с минимумом внимания, и другое атакующая игра и фанатское отношение.
Кошк 47
Кошк 47
вчера в 18:23
Вернули бы лучше легенду Спартака-Де Зюва!
112910415
112910415
вчера в 18:15
Посмотрим,увидим
Армейская душа
Армейская душа ответ denmig (раскрыть)
вчера в 17:56
Ну да - хотел за 500к взять, а в итоге - 2кк. Ещё позавчера все свиньи смеялись на Гинером - сегодня рассказывают какой узбек крутой )))
post-navigator
post-navigator
вчера в 17:54
Вангую - на бреющем полете в спартак заходят новые шюррррррли!
Теперь - с Востока! :)
denmig
denmig ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 17:46
ГинерОК федуна развел ! - мдааа.... Кони пьяные хлопцы запряженные!
Армейская душа
Армейская душа ответ denmig (раскрыть)
вчера в 17:40
Ну рад, что в свинарню идёт новый зюпа! Как Гинер ФедунКА на деньги-то развёл, да? Это - КЛАСС )))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:38
Про отсосы с Собчак поговорить несомненно увлекательней Васек))
denmig
denmig ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Трансфер действительно неоднозначный! - в чём вопрос!?? В возможности умения читать!? А то, что ваши на действенную рекламу не умеют реагировать, так это ваши проблемы! - будете первыми кусать локти!
Abverin
Abverin
вчера в 17:29
Зарема кого хочет, того и выбирает.
beefs
beefs
вчера в 17:27
ничего нет это точно, но только не жалуйтесь, что конкуренции нет, сливки то растянули по-сусекам...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:15
Теперь Газизов притаранит своих. Цорновских повыгоняет, своих узбеков наберёт. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 17:09
Один из способов Уасинового времяпрепровождения. Гыгыгы
Армейская душа
Армейская душа ответ denmig (раскрыть)
вчера в 17:07
А буквально 2 дня назад не было. На лету переобуваются спартачи )))
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 17:06
denmig
27.07.2020, 16:04, редактировал 27.07.2020, 16:04
Газизов - отличный ген дир! Посыл сделал от Спартака, а по факту сейчас даже ГинерКА разведет на баболло! Это - КЛАСС!
Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!

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Гоп-гоп-гоп-гоп! )))
denmig
denmig
вчера в 17:03
Трансфер действительно неоднозначный, но , в отличие от зюпы, который деревяшкой был и остался, у этого парня есть потенциал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Да нормально все,
Ослабляют прямого конкурента на седьмое место...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:49
Мысли васи вслух интересны только хрющам.
Romkurch
Romkurch
вчера в 16:41
Если бы Урунов перешел, допустим в ЦСКА, то Уткин бы написал противоположное.
Сп62
Сп62
вчера в 16:37
Молодой, техничный, настырный, недорогой, перспективный. Что ещё надо? Надо брать!
Lukajs
Lukajs
вчера в 16:37
Но особого мнения об Урунове у жирного нет. Лицемер и только.
swift stream
swift stream
вчера в 16:34
Да это великий игрок.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:32
Это с какой стороны посмотреть
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