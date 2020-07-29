Уткин: «Нет ничего дурного в том, что Газизов забирает Урунова в „Спартак“»

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о возможном переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова в московский «Спартак».
Не вижу ничего дурного в том, что менеджер забирает с собой в большой клуб молодого игрока, которого считает большим талантом. И в том, что он оптимистично оценивает его перспективу. Коллега Геркус обращает внимание на статистику Урунова, который так и не отдал ни одной передачи и без голов за «Уфу». Но очевидно ведь, что применительно к этому Газизов может ориентироваться не только на общеизвестную статистику. Что касается суммы трансфера – ну, может быть, она могла бы быть меньше. Но если Урунов станет игроком основы, он останется там одним из самых недорогих. И его стоимость вырастет. Так что не критично, считаю.
Собственного мнения об Урунове у меня нет. Я уже не так молод, чтобы смотреть матчи «Уфы». Да, уважаемый проект, хороший результат. Но как потратить полтора часа, я знаю способов сто поинтереснее.
Если переход и случится, парню придётся перестраиваться.
Одно дело игры на 0-0 с минимумом внимания, и другое атакующая игра и фанатское отношение.
Если переход и случится, парню придётся перестраиваться.
Одно дело игры на 0-0 с минимумом внимания, и другое атакующая игра и фанатское отношение.
Теперь - с Востока! :)
Теперь - с Востока! :)
27.07.2020, 16:04, редактировал 27.07.2020, 16:04
Газизов - отличный ген дир! Посыл сделал от Спартака, а по факту сейчас даже ГинерКА разведет на баболло! Это - КЛАСС!
Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!
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Гоп-гоп-гоп-гоп! )))
27.07.2020, 16:04, редактировал 27.07.2020, 16:04
Газизов - отличный ген дир! Посыл сделал от Спартака, а по факту сейчас даже ГинерКА разведет на баболло! Это - КЛАСС!
Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!
======================================
Гоп-гоп-гоп-гоп! )))
Ослабляют прямого конкурента на седьмое место...
Ослабляют прямого конкурента на седьмое место...