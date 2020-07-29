Мостовой: «Для „Спартака“ Кокорин, конечно, был бы усилением»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере форварда в московский клуб. По информации на Кокорина претендуют «Динамо», «Локомотив», «Сочи» и «Спартак».

По спортивному принципу переход Кокорина, конечно, был бы усилением. Да и по остальным принципам тоже. Парень вышел из тюрьмы, за «Сочи» забил много. Класс есть, ничего никуда не делось. Никаких репутационных рисков для клуба не будет. Пара Соболев — Кокорин была бы не хуже Дзюба — Азмун? В целом они похожи, но я не стал бы сравнивать. Потому что Дзюба и Азмун уже долго играют вместе, а так игра покажет. У Кокорина сейчас самое хорошее положение, он может выбирать, ещё и заработает хорошо.