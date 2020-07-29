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Мостовой: «Для „Спартака“ Кокорин, конечно, был бы усилением»

вчера, 15:26

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере форварда Александр Кокорина в московский клуб. По информации на Кокорина претендуют «Динамо», «Локомотив», «Сочи» и «Спартак».

По спортивному принципу переход Кокорина, конечно, был бы усилением. Да и по остальным принципам тоже. Парень вышел из тюрьмы, за «Сочи» забил много. Класс есть, ничего никуда не делось. Никаких репутационных рисков для клуба не будет. Пара Соболев — Кокорин была бы не хуже Дзюба — Азмун? В целом они похожи, но я не стал бы сравнивать. Потому что Дзюба и Азмун уже долго играют вместе, а так игра покажет. У Кокорина сейчас самое хорошее положение, он может выбирать, ещё и заработает хорошо.

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Все комментарии
starche
starche
вчера в 22:13
Напрасные ожидания.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:38
Мостовой как всегда несет бредятину. У Спартака линия нападения укомплектована неплохо, а Кокорин индивидуально не лучше никого из троицы Соболев-Понсе-Ларсон. Все чаще порит верные моменты.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:54
Для мостового кто бы не пришёл в спартак всё усиление.
Bikcon
Bikcon ответ Вова Туземец (раскрыть)
вчера в 16:44
Сочи и Уфа, ну кто пойдет туда из приличного клуба.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:37
Для спартака приобретение Корина была бы звонкая пощёчина бомжам.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 16:16
Естественно! А в купе с Глушаковым - трансферная бомба просто! С такими бойцами кубок Канделаки в кармане считай! 5 кубков Канделак - и 5 звезда над ромбиком заслуженная!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:13
Пак в Москву Кокорина не пускает. Гыгыгы
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 16:08
Для Спартака любой игрок Сочи это усиление для аутсайдера.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:01
Согласен с мэтром футбольного анализа с Александром Мостовым.
STVA 1
STVA 1 ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 15:47
В чем?Мне вообще пох на ваш Зенит и Коко!Я написал то что думаю!
Romkurch
Romkurch ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:37
Как быстро вы переобулись.
STVA 1
STVA 1 ответ Abverin (раскрыть)
вчера в 15:33
Кокорин не слабее Азмуна и более разноплановый!Он не исчерпал себя в Зените , а босы зенитовские не хотят по ходу!
Lazurny
Lazurny
вчера в 15:29
Не Мостовой ли его поливал грязью не так давно. Какое лицемерие.
Abverin
Abverin ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:28
В Зените он себя исчерпал.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:26
Кокорин для всех усиление, только в Зените этого не понимают.
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