Павлюченко: «Кокорин усилил бы „Спартак“»

Экс-форвард «Спартака» прокомментировал слухи о том, что игрок «Зенита» может перейти в московский клуб.

Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать, нужно хорошее усиление. А Кокорин — тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень. Это точно будет серьёзное приобретение.

Сейчас многие клубы с ним ведут переговоры. Я не знаю планов Кокорина, но вряд ли он вернётся в «Зенит». Столько шумихи было вокруг, то отдали, то вернули. «Локомотив»? Всё будет зависеть от Саши, но я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак».