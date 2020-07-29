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Павлюченко: «Кокорин усилил бы „Спартак“»

вчера, 17:44

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слухи о том, что игрок «Зенита» Александр Кокорин может перейти в московский клуб.

Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать, нужно хорошее усиление. А Кокорин — тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень. Это точно будет серьёзное приобретение.

Сейчас многие клубы с ним ведут переговоры. Я не знаю планов Кокорина, но вряд ли он вернётся в «Зенит». Столько шумихи было вокруг, то отдали, то вернули. «Локомотив»? Всё будет зависеть от Саши, но я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:05
В свое время казалось Павлюченко может усилить Локомотив, а на деле получилось как получилось..
cska1948
cska1948
вчера в 21:50
В одном Роман прав: Кокорин пойдёт в тот клуб, который БОЛЬШЕ предложит!
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:50
Всё будет зависеть от Саши,
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Вот это его и испортило вконец.
handreb
handreb
вчера в 19:42
Кокорин не пойдет в спартак и всё.
Lazurny
Lazurny
вчера в 19:35
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 19:33
    Мясных сложно не усилить, там цорн сброд собрал, только оно ему надо?...
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 19:31
    😂😂😂Зенит занимался самохвальством. Мы Сашу в беде не бросили говорили они, не то что Краснодар Мамаева😂😂😂
    Дали зарплату целых 20 тысяч. Клоуны блин😂😂😂
    морозз
    морозз
    вчера в 19:14
      ekliziast
      ekliziast
      вчера в 18:44
      Вместе с Гулиевым они могут составить великолепный криминальный дуэт.
      порт
      порт
      вчера в 18:41
      Вот только как его встретят кб болельщики? Вряд ли с распростёртыми объятьями.
      Cir Braun
      Cir Braun
      вчера в 18:39
      Спартак Уфой усилится.
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 18:35
      Можно и Романа в спартак.
      For56tas
      For56tas
      вчера в 18:25
      Кокорину не стоит идти в клуб, который сделал ему столько гадости.
      DEIVID
      DEIVID
      вчера в 17:57
      Для начала не мешало бы тренером усилиться.
      post-navigator
      post-navigator
      вчера в 17:50
      В Динамо пойдёт. Там банкомат и гарантированное место в основе.
      beefs
      beefs
      вчера в 17:49
      чем бы усилил, своих бандюков мало?
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