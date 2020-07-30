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Широков: «„Локомотив“ все 30 туров дома хочет играть?»

сегодня, 13:10

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал критику календаря нового сезона РПЛ со стороны «Локомотива».

Пусть «Локомотив» на Суперкубок хоть третьим составом выйдет. У них будет минус трофей, не у кого-то ещё. Но это покажет отношение «Локомотива» не только к своим болельщикам, а к любителям футбола в принципе – они ведь хотят посмотреть матч с хорошей афишей, играют первая и вторая команды лиги. У «Локомотива» есть тренер, менеджмент, игроки – ротируйте состав и спокойно проходите семь игр за 21 день. Так всем играть, вообще-то, и «Зенит» почему-то не ноет.

Самое интересное, что сначала они говорят: «Все в равных условиях, со всеми играем дома и в гостях». А когда календарь публикуют, то им сразу всё не то. Хотя дальних выездов у нас нет, к чему они придираются? Дольше трёх часов никуда лететь на надо. Может, «Локо» хочет все 30 туров дома играть? Сейчас пройдёт август, и будут кричать, что они устали.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:06
московские команды совсем зажрались пол чемпионата играют в Москве и всё ноют
ДСА
ДСА
сегодня в 13:52
Тут заговор в пользу Зенита, не иначе.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:32
Московские команды и так половину матчей никуда не ездят. Для них выезд это на другой стадион Москвы полчаса езды на Гелике с девками. Гыгыгы
Abverin
Abverin
сегодня в 13:29
Если еще и Локо заноет, то пора проводить чемпионат Москвы отдельно. Тем более там чемпион уже есть, только не признанный.
Bikcon
Bikcon
сегодня в 13:21
Всё верно сказал.
beefs
beefs
сегодня в 13:13
ну он прав, суперкубок один матч, а первенство 30...
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