Широков: «„Локомотив“ все 30 туров дома хочет играть?»

Бывший российский футболист прокомментировал критику календаря нового сезона РПЛ со стороны «Локомотива».

Пусть «Локомотив» на Суперкубок хоть третьим составом выйдет. У них будет минус трофей, не у кого-то ещё. Но это покажет отношение «Локомотива» не только к своим болельщикам, а к любителям футбола в принципе – они ведь хотят посмотреть матч с хорошей афишей, играют первая и вторая команды лиги. У «Локомотива» есть тренер, менеджмент, игроки – ротируйте состав и спокойно проходите семь игр за 21 день. Так всем играть, вообще-то, и «Зенит» почему-то не ноет.

Самое интересное, что сначала они говорят: «Все в равных условиях, со всеми играем дома и в гостях». А когда календарь публикуют, то им сразу всё не то. Хотя дальних выездов у нас нет, к чему они придираются? Дольше трёх часов никуда лететь на надо. Может, «Локо» хочет все 30 туров дома играть? Сейчас пройдёт август, и будут кричать, что они устали.