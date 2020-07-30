Дзюба — о стычке с Соболевым: «Не надо разглагольствовать, открывать рот»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России (2:1).
Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол».
Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.
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Дзюбушка, ты тоже молчала бы в хоккее. Просто тебя слишком переоценили, и ты думаешь, что у тебя всё пройдёт.
Однажды, ты наткнешься на того, кто поставит тебя на место.
Жаль, что щас Зидан, Гаттузо, Рой Кин, Кан и т.д. не играют.
Тебе бы щас с Ибрагимовичем такие вещи говорить, или с Рамосом!
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Дзюбушка, ты тоже молчала бы в хоккее. Просто тебя слишком переоценили, и ты думаешь, что у тебя всё пройдёт.
Однажды, ты наткнешься на того, кто поставит тебя на место.
Жаль, что щас Зидан, Гаттузо, Рой Кин, Кан и т.д. не играют.
Тебе бы щас с Ибрагимовичем такие вещи говорить, или с Рамосом!
Глянул бы с удовольствием на возможную стычку-драку Дзюбиналду с Ови к примеру))) Один экс спортсмен в прошлом , немаленький телосложением да и не слабый физически, отхватил по чердаку своему в клубе как-то от Ови)))
Глянул бы с удовольствием на возможную стычку-драку Дзюбиналду с Ови к примеру))) Один экс спортсмен в прошлом , немаленький телосложением да и не слабый физически, отхватил по чердаку своему в клубе как-то от Ови)))
Так и хочется ему сказать...не хочешь увидеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
Так и хочется ему сказать...не хочешь увидеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
Хотя вам и так Дюков все разрешает!!
Хотя вам и так Дюков все разрешает!!
Те тоже к судьям апеллировали и вякали?
Может просто у Дзюбы образ быдлана и забияки.
Сразу вспоминается, как ему ответил защитник Лейпцига Упамекано и Артёмка сразу съехал, ибо чуть не отхватил 🤣
Те тоже к судьям апеллировали и вякали?
Может просто у Дзюбы образ быдлана и забияки.
Сразу вспоминается, как ему ответил защитник Лейпцига Упамекано и Артёмка сразу съехал, ибо чуть не отхватил 🤣
Слова не мальчика ,но Мужа!!!
Будущий ЧЛЕН партии едросни просто понимает ,что Соболев может заменить его в сборной и быть ЛУЧШЕ!!!
Слова не мальчика ,но Мужа!!!
Будущий ЧЛЕН партии едросни просто понимает ,что Соболев может заменить его в сборной и быть ЛУЧШЕ!!!
Соболев едва касается игрока Тамбова, забивает чистый гол Уфе - судьи бегут смотреть VAR и отменяют голы.
С - справедливость!
Как тут не возмущаться двойным стандартам?
Соболев едва касается игрока Тамбова, забивает чистый гол Уфе - судьи бегут смотреть VAR и отменяют голы.
С - справедливость!
Как тут не возмущаться двойным стандартам?