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Дзюба — о стычке с Соболевым: «Не надо разглагольствовать, открывать рот»

сегодня, 10:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России (2:1).

Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол».

Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:33, ред.
А был ещё в Зените такой Риксен ( не помню точно ) , он оборзевшему от своего беспредела Радимову пару раз с правой сунул так не хило! На каждого оборзевшего всегда найдётся свой Риксен! Жаль, но он кажется умер!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:59
А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.
------------------------
Дзюбушка, ты тоже молчала бы в хоккее. Просто тебя слишком переоценили, и ты думаешь, что у тебя всё пройдёт.
Однажды, ты наткнешься на того, кто поставит тебя на место.
Жаль, что щас Зидан, Гаттузо, Рой Кин, Кан и т.д. не играют.
Тебе бы щас с Ибрагимовичем такие вещи говорить, или с Рамосом!
4RT
4RT
сегодня в 13:03
Стукачок по жизни
Риланд
Риланд
сегодня в 12:53, ред.
в любой ситуации - Дзюба иди на х...
Aris
Aris
сегодня в 12:42
Красавец, а давно ли тебя бревном величают??? Хам - он и есть ХАМ!
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ Andrej7886 (раскрыть)
сегодня в 12:41
только забивал Соболев с игры, в основном, не за Спартак. Ну это так, мелочи)
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Raulvbg (раскрыть)
сегодня в 12:29
    матос
    матос
    сегодня в 12:26
    Да ты бы дубина первый с закрытым хлебалом был играя в хоккей)))
    Глянул бы с удовольствием на возможную стычку-драку Дзюбиналду с Ови к примеру))) Один экс спортсмен в прошлом , немаленький телосложением да и не слабый физически, отхватил по чердаку своему в клубе как-то от Ови)))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:26
    Когда на поле Иванов со свистком Дзюба - герой
    Raulvbg
    Raulvbg ответ Andrej7886 (раскрыть)
    сегодня в 12:15
    Учитывать все надо , во вторых сколько там ассистов у Соболева ?
    Andrej7886
    Andrej7886 ответ Raulvbg (раскрыть)
    сегодня в 12:11, ред.
    ахах у Соболева столько же забитых с игры голов, как и у Дзюбы - 10 !!! всё остальное игрошичка с пенальти забил )) а у Соболева чистый гол в игре с Уфой отменили, вот тебе и 11-10 в пользу Соболева ))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 12:09
    ...«Не надо разглагольствовать, открывать рот»...это он о ком говорит?
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:02
    Ух ты как древесина затрещала! Видите ли ему можно открывать рот, орать, материться и применять агрессию в отношении оппонента, а другим нужно засунуть язык в ж.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 12:02
    Эх и крыса
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:54
    Оборзел всенародный "любимчик" ! Тафгая из себя возомнил ! Гопник ,среднерусской полосы !
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 11:48
    Губерниева в своё время никто не тормознул,он и превратился в маленького теледиктатора.То же самое будет и с Дзюбой.Ему уже тесно на футбольном поле и в раздевалке.Душно.Он и после футбола будет всех учить,навязывать своё мнение,выставлять своё видение,как единственное верное.Вроде большой,а присмотреться...один гнилой ливер.
    Так и хочется ему сказать...не хочешь увидеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
    морозз
    морозз
    сегодня в 11:44
    Так бывает в жизни...Дзюба на вершине пищевой цепочки нашего футбола! Капитан сборной, Зенита, Марса и Нептуна! На данный момент ему разрешено и прощается практически всё, остаётся только смотреть, слушать его перлы и удивляться скудоумию и какой то запредельной жёсткости в его словах! Он не первый и не последний...таких ещё будет много и наверное они будут намного хуже!
    Raulvbg
    Raulvbg ответ Некакойшенко (раскрыть)
    сегодня в 11:40
    Соболев с 2 голами за кб конечно куда менее деревянный
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 11:37
    Дервянный игрочишко себя новым папой Римским по чувствовал.Ну ну.И не такие эшафотом заканчивали.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 11:36
    определенно кризис среднего возраста, а если со стороны анализировать "по Фрейду" видосы с раздевалки, вьюхи за пол года, мимику на поле в любом матче, то диагноз будет неутешительным
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 10:59, ред.
    Соболеву нужно сказать: Дзюба пошёл на х..!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 10:58
    Дзюба наглеет на глазах.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 10:57
    А вот был бы это бокс , я уверен: такие персонажи, как дзюбка, молчали бы
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 10:51
    Какой грозный.... Да в хоккее бы тебя давно поломали за твой язык.... Праведник нашелся...)).
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 10:51
    А тебе можно все позволять?
    Хотя вам и так Дюков все разрешает!!
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:39, ред.
    А помните, как Дзюба прыгал на Миранчука, Глушенкова и Облякова?
    Те тоже к судьям апеллировали и вякали?
    Может просто у Дзюбы образ быдлана и забияки.

    Сразу вспоминается, как ему ответил защитник Лейпцига Упамекано и Артёмка сразу съехал, ибо чуть не отхватил 🤣
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 10:38
    Отонокак!!!
    Слова не мальчика ,но Мужа!!!
    Будущий ЧЛЕН партии едросни просто понимает ,что Соболев может заменить его в сборной и быть ЛУЧШЕ!!!
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:35, ред.
    Дзюба толкает Кутепова и Тимофеева - судьи молчат и засчитывают голы.
    Соболев едва касается игрока Тамбова, забивает чистый гол Уфе - судьи бегут смотреть VAR и отменяют голы.

    С - справедливость!

    Как тут не возмущаться двойным стандартам?
    Nafnafik
    Nafnafik ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Кто такой Соболев с 7-го места?
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 10:30
    Дзюба настолько зарвался, что решил указывать окружающим, стоит ли им открывать рот. Вообще крышу в Питере снесло. Недавно себя с Месси и Роналду сравнивал, до этого болельщиков фашистами называл... хотя не буду перечислять его зашквары - уж больно долго, - а теперь доносит до окружающих, надо ли им что-то говорить или иметь своё мнение. Да, питерская школа.
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