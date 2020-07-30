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«А куда ему ещё?». Игонин — о продлении контракта Дзюбы с «Зенитом»

сегодня, 12:30

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на новость о продлении контракта Артема Дзюбы с петербургским клубом. Соглашение подписано по схеме «2+1».

Это было очевидно и, во всяком случае, это обсуждали. В моем понимании, он должен был остаться. А куда ему еще?

Сейчас он вышел на пик формы, и его результаты зависят также от соперника. Если они будут правильно против него играть, то будет сложнее. Дзюба, как играл на своих сильных сторонах, так на них и играет, а соперники относятся не всегда ответственно.

Дзюба так и не перешел в Европу? А чем Европа так привлекательна? В мое время это была мечта для всех, только там был футбол — так было одно время. Но это время давно прошло, теперь играют здесь: хорошие стадионы, хорошие контракты, человек востребован. Какой смысл уезжать туда, где ты не нужен?

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Ну только если спартак купит угла "кокоина" на зарплату щщюрлэ :)
Тага Дага
Тага Дага ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Официально...чистая правда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:39
Счет в банке ПРОМГАЗА - главная причина, чтобы остаться.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:36
Вот именно!!!
Кому он ещё нужен в Европе???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 13:35
Он серьезно столько получает???
galem72
galem72
сегодня в 13:28
"...а куда ему еще?.."

Совершенно верно подметил игонин. Кто в здравом уме будет покупать дрова по цене золота?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:24
Не расслабляйся, главное, Артём!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:04
Да он с Азмуном пытался было продемонстрировать готовность к переходу "в Европу"но там что-то меняется и их "акт" не нашёл поддержки.Так что он будет грести деньги и бить пенальти до тех пор,пока "культурный сектор" не запоёт :"Пошёл на...".
4RT
4RT
сегодня в 12:54
Проще сказать,да кому он ещё нужен ))))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:52
Ни в одном клубе ему 833000 в день не дадут. ...
makkie
makkie
сегодня в 12:51
Дзюба трындит, что ему ТТ предлагал аренду до лета с правом выкупа контракта. Якобы Зенит не отпустил...

Ну-ну, фантазёр 😂
Сам поди с хлебного места срываться не хочет. Кто кроме Газпрома отвалит Дзюбе 5 млн контракта?
ДСА
ДСА
сегодня в 12:49
Будет на просторах Родины блистать.
DEIVID
DEIVID ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 12:49
Я в целом про наших игроков.
А насчёт Дзюбы то всё понятно. Куда ему ещё?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 12:47
Ключевое...а куда ему ещё?
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
сегодня в 12:45
Просто не кому не нужно бревно,вот и все. А тут лафа,смех,приключения в раздевалке,шкафчики и так далее!!
112910415
112910415
сегодня в 12:41
да некуда
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:37
Ключевое - хорошие контракты.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 12:35
Лучше Зенита для Дзюбы команды нет, есть с чем сравнивать, раньше в спартаке ничего не добился.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:31
Предостаточно Артему Дзюбе
Lukajs
Lukajs
сегодня в 12:31
Это тоже верно.
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