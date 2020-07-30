«А куда ему ещё?». Игонин — о продлении контракта Дзюбы с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» отреагировал на новость о продлении контракта с петербургским клубом. Соглашение подписано по схеме «2+1».

Это было очевидно и, во всяком случае, это обсуждали. В моем понимании, он должен был остаться. А куда ему еще?

Сейчас он вышел на пик формы, и его результаты зависят также от соперника. Если они будут правильно против него играть, то будет сложнее. Дзюба, как играл на своих сильных сторонах, так на них и играет, а соперники относятся не всегда ответственно.

Дзюба так и не перешел в Европу? А чем Европа так привлекательна? В мое время это была мечта для всех, только там был футбол — так было одно время. Но это время давно прошло, теперь играют здесь: хорошие стадионы, хорошие контракты, человек востребован. Какой смысл уезжать туда, где ты не нужен?