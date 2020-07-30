Медведев: «Мы удовлетворены зарплатой Дзюбы, Артем тоже»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что подписание нового контракта с нападающим не заняло много времени.

Мы подписали контракт по схеме «2+1». Надеюсь, что Артем проведет эти три сезона на таком же уровне, на каком провел этот и прошлый сезоны, и будет в числе лидеров среди бомбардиров нашего клуба.

Почему контракт подписан после завершения сезона? Мы выбрали такую линию — концентрируемся на чемпионате и кубке, а уже потом подписываем или не подписываем контракты. Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось.

Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей — базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены [заключенным соглашением], Артем тоже.