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Медведев: «Мы удовлетворены зарплатой Дзюбы, Артем тоже»

сегодня, 10:14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что подписание нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой не заняло много времени.

Мы подписали контракт по схеме «2+1». Надеюсь, что Артем проведет эти три сезона на таком же уровне, на каком провел этот и прошлый сезоны, и будет в числе лидеров среди бомбардиров нашего клуба.

Почему контракт подписан после завершения сезона? Мы выбрали такую линию — концентрируемся на чемпионате и кубке, а уже потом подписываем или не подписываем контракты. Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось.

Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей — базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены [заключенным соглашением], Артем тоже.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:01
А сколько Газпром платит этому бревну???
Сп62
Сп62
сегодня в 12:33
Цифры не озвучены. Может Медведев в доли?
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
сегодня в 10:56
    blitz
    blitz
    сегодня в 10:29
    Питерские пенсионеры не довольны.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 10:24
    Ну наверное и правильно, что цифры не озвучиваются....меньше будет злопыхателей....Дзюбинью, не взирая на критику и всякие помои, которые появляются в прессе молодец....Да пусть чемп наш не такой,как Англия, или Италия, но он свои голы забивает (и хочу заметить очень нужные и важные голы)... Думаю, что Артем все правильно решил и сделал, что продлил контракт...минимум два года он отыграет на таком же уровне, а дальше видно будет...Удачи, тебе Артем!!!
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 10:19
    Главное, чтобы это приносило пользу чемпиону.
    Bikcon
    Bikcon
    сегодня в 10:14
    Это очень хорошо.
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