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Дзюба: «Для меня большая честь остаться в „Зените“»

сегодня, 10:58

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал продление своего контракта с петербургским клубом.

Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

Смотрю вперед с большими ожиданиями — и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой.

Питер стал мне очень родным, я полюбил Питер. Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен и насколько он красив. Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург.

Сейчас я живу за городом и наслаждаюсь временем с семьей. Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. В течение сезона времени на это практически нет. Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше — с новыми силами начать новый этап.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 14:13
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:14, ред.
    Для него большая честь сладко спать и сытно есть,
    на Азмуна ч... точить и пенальти точно бить;
    Миллер есть и есть контракт.Да и сектор будет рад.
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 12:55
    Где ты где честь...ужас, что он несёт. ..после позорной карьеры приедешь в Москву, и скажешь. ...обратное.
    nubom
    nubom ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:36, ред.
    ...если возьмут...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 12:28
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 12:15, ред.
    А какие были варианты ?
    а) вернутся в Спартак
    б) остаться в Зените
    Серж 5454
    Серж 5454 ответ Lukajs (раскрыть)
    сегодня в 11:48
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 11:48
      Азмунофил-карманник и честь понятия несовместимые
      Серж 5454
      Серж 5454
      сегодня в 11:47
      больше ты никому и 3 н нужен
      Nafnafik
      Nafnafik
      сегодня в 11:35
      Сейчас скажи в тарасовке, что их приглашает Зенит, все до одного сбегут туда.
      Lukajs
      Lukajs
      сегодня в 11:31
      Дзюба один может сделать как весь спартак.
      blitz
      blitz
      сегодня в 11:29
      Никому не пригодился деревянный,от безысходности пришлось остаться.
      Abverin
      Abverin
      сегодня в 11:28, ред.
      О Дзюбе мечтает любой клуб РПЛ, даже спартак, который воспитывает таких футболистов.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 11:25
      Пол состава убежало !)
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 11:24
      Можно подумать за Дзюбой очередь желающих !)
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 11:20
      а ведь боится что на дрова отправят)))))))))
      For56tas
      For56tas
      сегодня в 11:18
      Стррашно подумать, чтобы было с Дзюбой, если бы он остался у свиней, торчал бы на 7-м месте.
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      сегодня в 11:09
      Видать выбил у Газпрома контракт лям на 7 в год,тут и не такое скажешь.
      Давайте думать
      Давайте думать
      сегодня в 11:05
      Что не говори ,а без Дзюб, Кокориных, Гулиевых, российский футбол был бы скушный!!!
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 11:02
      Артемий ещё не все передал приветы Федуны забитыми голами. Гыгыгы
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      сегодня в 11:01
      Для нас тоже! Люди веселятся с последних мест ЛЧ,играми с Минском,Бенфикой
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:59
      В Зените всем хорошо...
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