Дзюба: «Для меня большая честь остаться в „Зените“»

Нападающий «Зенита» прокомментировал продление своего контракта с петербургским клубом.

Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

Смотрю вперед с большими ожиданиями — и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой.

Питер стал мне очень родным, я полюбил Питер. Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен и насколько он красив. Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург.

Сейчас я живу за городом и наслаждаюсь временем с семьей. Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. В течение сезона времени на это практически нет. Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше — с новыми силами начать новый этап.