Широков: «Съездил Смолов в Испанию неплохо – вошёл в историю»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением об аренде форварда «Локомотива» в испанской «Сельте». По итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не выкупать игрока.

К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного.