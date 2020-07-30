Широков: «Съездил Смолов в Испанию неплохо – вошёл в историю»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об аренде форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте». По итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не выкупать игрока.
К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного.
29 июля Смолов вернулся в расположение «Локомотива».
Perra, cierra tu puta boca, bastardo...пощоль на хюй!!!
Perra, cierra tu puta boca, bastardo...пощоль на хюй!!!