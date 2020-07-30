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Широков: «Съездил Смолов в Испанию неплохо – вошёл в историю»

сегодня, 12:58

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об аренде форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте». По итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не выкупать игрока.

К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного.

29 июля Смолов вернулся в расположение «Локомотива».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:13
Сам Смолов наверняка несколько разочарован.
galem72
galem72
сегодня в 14:12
"Хорошая" такая история: 14 замесов и 2 шара. Для центрального нападающего статистика просто шикарная. ))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:48
Барселона и Реал вздохнули с облегчением.)))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 13:33
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 13:04
    Книга от Смолова: Как я забивал "Реалу" и "Барселоне"....
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:58
    В мемуарах все напишет...:)))
    Conzor
    Conzor
    сегодня в 12:58
    Только что это.
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