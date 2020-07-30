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Широков: «Сегодня в „Спартак“ Кокорину идти не стоит»

сегодня, 12:21

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Как я понял, Кокорин ещё не разговаривал с Ротенбергом, а эта беседа может быть ключевой в принятии решения. Сегодня в «Спартак» ему идти не стоит, ни там, ни в «Сочи», в ближайший год он ничего не выиграет. Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в «Спартаке» ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже. Хотя мне всё-таки кажется, что он выберет Москву.

Да, у «Спартака» и так есть три форварда, но он выше уровнем тех, кто есть в команде. О его связке с Соболевым говорить рано, да и вряд ли Понсе с Джорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным.

Фанаты приветствовать его могут по-разному. Будет приносить пользу – всё будет нормально, не будет – получит двойной огонь критики.

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 15:05
Для Кокоши главное не команда,а -ДЕНЬГИ !
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 13:36
Сейчас миллер в кремле все телефоны оборвал.
Glyba
Glyba
сегодня в 13:27
Кокорин сидит и смеется над свинями.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:27
Зачем ему к свиньям? Команда классом ниже чем Сочи. Никаких трофеев в обозримом будущем не предвидится. Ни Лиги Европы, ни тем более Лиги чемпионов не светит вообще. Одни только Кубки Соли и Кубки Канделаки. А оно ему это надо. Гыгыгы
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 13:20
Любому игроку переход в Спартак это понижение.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:20
Рома как всегда прав, всё взвешанно.
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин ответ Aчиститель (раскрыть)
сегодня в 13:15
Так поехал уже к Газизову, тренировку Сочи пропустил, ближе к вечеру вероятно свершится.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:01
Кокорин давно не рассматривает футбол с точки зрения карьеры,как совершенствование мастерства,через которое повышается статусность.Впрочем,как и большинство других футболистов,поэтому их детские разговоры о детской мечте-"Поиграть в Европе"-просто штамп.Деньги их кумир,так их воспитали родители и время.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 12:56
"Как я понял, Кокорин ещё не разговаривал с Ротенбергом, а эта беседа может быть ключевой в принятии решения"

Рома, когда Кокорина кто спрашивал? У вас там в Зените крепостное право - ты не забыл? Всё решается без присутствия самого крепостного.
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 12:54
Кокоин же уже сегодня должен быть в спартаке, что-то молчат.
makkie
makkie
сегодня в 12:40
Как бы Кокорин не оказался вторым Широковым в Спартаке. Тоже из Зенита, свободный агент, возраст, скверный характер...

До сих пор не верю, что этот переход случится.
Форвардов в команде достаточно, а вот ПЗ, 6-ки и АПЗ нет по-прежнему.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:35
Ну если Рома сказал, что...то так они о есть...:))))....первый вопрос: зачем он Спартаку?....пользы никакой от него не будет (если Спартак собирается восстанавливать Спартаковкий дух и игру..если нет, то тогда он будет ко двору)....второй вопрос возникает исходя из интереса самого Кокорюшки....(о призах и чего то выиграть он думает меньше всего)....остается деньги или Москва (есть сомнения, что Спартак будет платить больше, чем он сейчас получает)..... Посмотрим, что он выберет и станет ясно что,кто,зачем и почем...
handreb
handreb
сегодня в 12:33, ред.
Играть с Тилей-Кралей не удел Кокорина.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
сегодня в 12:31
Нам с Дюкова клуба и даром ни кто не нужен,с них смеется вся страна.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:31
Логика Романа не понятна. Если уровень Кокорина выше Понсе и Ларсена, то почему бы им и не посидеть на лавке.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 12:30
Кокорину можно найти команду и посильнее, ждать с моря погоды в спартаке удел Зобниных и Ещенко.
Abverin
Abverin
сегодня в 12:28
Перспективный Сочи менять на середняк не имеет никакого смысла.
drug01
drug01
сегодня в 12:28
Широкова надо слушать и делать наоборот!
Glyba
Glyba
сегодня в 12:26
Стоит, чтобы вместе с ним в пердив уйти.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:24
И не надо
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