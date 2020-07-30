Широков: «Сегодня в „Спартак“ Кокорину идти не стоит»

Бывший российский футболист прокомментировал возможный переход нападающего в «Спартак».

Как я понял, Кокорин ещё не разговаривал с Ротенбергом, а эта беседа может быть ключевой в принятии решения. Сегодня в «Спартак» ему идти не стоит, ни там, ни в «Сочи», в ближайший год он ничего не выиграет. Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в «Спартаке» ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже. Хотя мне всё-таки кажется, что он выберет Москву.

Да, у «Спартака» и так есть три форварда, но он выше уровнем тех, кто есть в команде. О его связке с Соболевым говорить рано, да и вряд ли Понсе с Джорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным.

Фанаты приветствовать его могут по-разному. Будет приносить пользу – всё будет нормально, не будет – получит двойной огонь критики.