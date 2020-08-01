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Сёмин — об увольнении Юрана из «Химок»: «Таких историй стало слишком много»

01 августа 2020, 17:56

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе Сергея Юрана с поста наставника «Химок».

Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат.

«Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.

Игроки — молодцы, что поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
02 августа в 02:31
Неужели в Спартак переманили ?
Алексей Юрчук
Алексей Юрчук
02 августа в 01:39, ред.
Результат Палыча и Юрана видно было визуально, но ребята из руководства, как всегда имеют свое отдельное мнение. Одним словом ребята, 77 наш футбол благодаря таким деятелям (. Продолжаем смотреть чемпионат Белоруссии. ))
andrefino13
andrefino13 ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
01 августа в 23:05
Так оно и есть. Неолиберализм. Бензоколонка рулит.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
01 августа в 22:41
Вряд ли ,уважаемый,думаю совесть будет против)))
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 22:40
РФПЛ цирк и тчк!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 21:38
Коррупция везде процветает
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 августа в 21:33
Слежу за нашим футболом 20 лет. Такого сильного ощущения купленности/продажности лиги еще не было. Походу наши чиноши под корововирусом совсем совестьтпотеряли, уже даже не скрывается особо ничего.. Судейство, фарм клубы , трансферы за 50 тысяч, назначения увольнения и трансферы по решению паков, миллеров, фелунов и т.д...
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Caniggia (раскрыть)
01 августа в 21:13
А Семак лучший тренер сезона. Ура Путину, Дюкову и иже с ними.
Вся страна продажная. Дайте денег и я буду вас восхвалять
Kosmos58
Kosmos58
01 августа в 20:26
ПО-ЛИ-ТИ-КА !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 19:57
Слова мужчины
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 августа в 19:23
рыбак рыбака видит издалека
Gahi
Gahi
01 августа в 19:19
Понять может только то с кем поступили также. Печально во всей этой истории только одно, нельзя поступать с тренерами так, кто выкладывался полностью ради своего клуба. Поэтому нет преемственности в клубах и традиции стали забывать.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 августа в 19:14, ред.
Ну так власть (любая) с каждым годом все больше и больше ох..вает.
Пока в нашем футболе госбюджет не то что рекой - морем разливается, таких историй будет куча, ведь каждый хочет к госкормушке пристроится
Ravshan878
Ravshan878
01 августа в 19:05
Юрана отправили по стопам Павловича.) Шпалыч передаёт солидарности коллегии.Не падать духом. Футболист Украинского и Российского футбола.
Caniggia
Caniggia
01 августа в 18:55
Палыч и Юран давали результат, но это не помогло им избежать увольнения. Они жертвы коррупционных схем по отмыванию бабла. Их интересовал только футбол и спортивные результаты, ни под кого прогибаться они не стали бы, поэтому их просто "ушли", избавились от них, как от серьёзной помехи и ненужных свидетелей. Срамота и позорище творится как в стране, так и в РПЛ! В смутное время "олигархов и воров" мы живём, ребята!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 18:48
Балаганное РПЛ - зеркальное отражение балаганного РФ. Это когда одновременно непонятно как такое возможно и при этом точно знаешь что по другому здесь быть и не может.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
01 августа в 18:37
Так оно и есть!
andrefino13
andrefino13
01 августа в 18:36
Бизнес, и ничего футбольного, это нужно понимать сегодня. Товар стоит миллион, десятки миллионов, очень дорогой товар, с ним сопаставимо только оружие, но здесь то всё проще и без измены Родине... и.т.д.Не все на прямую допущены к бензоколонке, а здесь лазейка.
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 18:30
Коррупция в футболе.
протон1
протон1
01 августа в 18:18
Палыч прав. конечно обиды есть. результаты например показывают. Палыч вытащил Локо в ЛЧ. а присвоили другому. ваще позор. даже смородская такая не была
Адвокат 76
Адвокат 76
01 августа в 18:17
Палыч всё верно сказал, сейчас в футболе и около него очень много трётся не нужных и не хороших людей из всех свер влияния, из бизнесса и госструктур, такого быть не должно, но и менять никто ничего не будет, всегдаи везде судят по власти, а она у нас стала совсем никудышная.
dzvinka
dzvinka ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 августа в 18:14, ред.
ну а почему нет... человек многое вложил в любимый клуб, пришли делки-мошенники и турнули. Вон сейчас точно такие же выкинули Юрана.
Zimmer
Zimmer
01 августа в 18:09
Всё правильно сказал.
АлексАлекс
АлексАлекс
01 августа в 18:05
Как есть, так и сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 17:59
Обида Палыча душит...
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 17:58
Так и есть,в нашем футболе в последние пять лет нет ничего спортивного,а только одни интриги и корыстный расчёт в сфере,которая нам не видна.
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 17:58
тренеров перестали считать за людей))рулят менеджеры и деньги))
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