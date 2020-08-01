Сёмин — об увольнении Юрана из «Химок»: «Таких историй стало слишком много»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе Сергея Юрана с поста наставника «Химок».
Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат.
«Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.
Игроки — молодцы, что поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко.
Вся страна продажная. Дайте денег и я буду вас восхвалять
Вся страна продажная. Дайте денег и я буду вас восхвалять
Пока в нашем футболе госбюджет не то что рекой - морем разливается, таких историй будет куча, ведь каждый хочет к госкормушке пристроится
Пока в нашем футболе госбюджет не то что рекой - морем разливается, таких историй будет куча, ведь каждый хочет к госкормушке пристроится