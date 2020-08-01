Сёмин — об увольнении Юрана из «Химок»: «Таких историй стало слишком много»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об уходе с поста наставника «Химок».

Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат.

«Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.

Игроки — молодцы, что поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко.